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Суркиса задержали на пункте пропуска Краковец - СМИ

Суркиса задержали на пункте пропуска Краковец - СМИ (107)

Вести-UA 2022.04.22 17:48
Таможня вынесла ему отказ по вывозу часов Илькив Северин, Вести-UA.net Сегодня, 17:31 / Автор: УП Народного депутата и одного из президентов ФК "Динамо" Григория Суркиса, который уехал из Украины в начале войны задержали на пункте пропуска Краковец - он вывозил 13 пар часов. Об этом сообщили источники "Украинской правды" 22 апреля. По данным собеседника УП, Суркис вывозил 13 часов на "зеленом коридоре".
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