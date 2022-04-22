Суркиса задержали на пункте пропуска Краковец - СМИ (107)

- В Польше на въезд в Украину появились огромные очереди : Херсон Daily 22:07
- Григорий Суркис нашел причину для выезда из Украины - о 13 часах ни слова : Футбол 24 22:05
- Суркис уехал в Польшу на лечение, часы оставил помощнику, - пресс-служба нардепа : Vgorode.ua 21:45
- На въезде в Украину из Польши образовались большие очереди : Измаил вечерний 21:44
- Беглого олигарха Суркиса задержали на границе: вез 13 наручных часов : Повінь.com.ua 21:27
- В Польше на въезд в Украину появились огромные очереди : Типичный Херсон 21:37
- Украинцы начали массово возвращаться домой: на выезде из Польши огромные пробки : Obozrevatel 21:16
- На границе образовались большие очереди: украинцы возвращаются домой на Пасху : На пенсии 21:02
- Задержание Суркиса на границе: в пресс-службе политика заявили, что тот лечится в Польше : 24 канал 21:00
- Беглого олигарха Суркиса задержали на границе: вез 13 наручных часов : Новости без границ 20:40
- "Часы передал своим помощникам": пресс-служба Григория Суркиса отреагировала на задержание нардепа на границе : FanDay.net 20:39
- В Польше на въезд в Украину появились огромные очереди : Bigmir)net Новости 20:39
- Григорий Суркис покинул Украину без часов, которые он пытался вывезти : Sportarena.com 20:34
- Пограничники предупредили украинцев об огромных пробках на въезде из Польши перед Пасхой : Страна.ua 20:31
- Украинцы начали массово возвращаться из Польши: в погранслужбе сообщили, на каких пунктах пропуска самые большие очереди : Politeka 20:10
- Украинцы возвращаются домой: Госпогранслужба соощила о пробках на выезде из Польши : Фокус 20:05
- Украинцы возвращаются домой: Госпогранслужба соощила о пробках на выезде из Польши : MY.UA 20:01
- На въезде из Польши в Украину образовались очереди, - пограничники : Kramatorsk.info 19:50
- У Суркиса заявили, что нардеп лечится в Польше, а часы оставил помощнику : Українська правда 19:40
- Суркис тащил в Польшу 13 часов, чтобы полечиться : Досье 19:35
- На выезде из Польши в Украину зафиксированы огромные очереди легковых авто и грузовиков : Fixygen 19:33
- 22.04.22 19:07 На въезде из Польши в Украину образовались очереди, - пограничники : Цензор.Нет 19:32
- Украинцы едут домой, на выезде из Польши на границе - очереди : Николаевские новости 19:27
- Григорий Суркис выехал за границу на лечение - пресс-служба нардепа : UA-Футбол 19:14
- Украинцы едут домой, на выезде из Польши на границе - очереди : Українська правда 19:10
- На въезд в Украину из Польши образовались большие очереди : КП в Украине 19:00
- На въезде в Украину из Польши образовались большие очереди : Gazeta.ua 18:45
- Ультрас Динамо жестко потроллили Суркиса за инцидент на таможне : Телеканал Футбол 18:35
- На въезде в Украину из Польши образовались большие очереди : УП Європейська правда 18:34
- 22 апреля, 18:23 Суркиса задержали на границе при попытке вывоза дорогих часов : Думская.net 18:33
- 17:58 22 Апр 2022 На въезде в Украину из Польши образовались большие очереди, - ГПСУ : Рубрика 18:27
- У бегущего из страны олигарха Суркиса на границе "отжали" коллекцию дорогущих часов : CRiME 18:25
- На границе задержали Григория Суркиса - СМИ : Наша Столиця 18:21
- На границе с Польшы в Украину стоят длинные очереди : ZN,UA 18:17
- C 13-ью парами часов. У Суркиса заявили, что он выехал из Украины в Польшу легально - на лечение : Новое Время 18:16
- На границе из Польши в Украину стоят тысячи автомобилей: где именно : Auto24 18:11
- На въезд в Украину из Польши образовались большие очереди : NewsMir.info 18:05
- 22.04.22 17:32 Пресс-служба Суркиса утверждает, что он выехал в Польшу для лечения и не нарушал закон : Цензор.Нет 18:02
- На въезд в Украину из Польши образовались большие очереди - Госпогранслужба : Новое Время 18:01
- Суркиса задержали на пункте пропуска Краковец - СМИ : Вести-UA 17:48
- На въезд в Украину из Польши образовались большие очереди : MY.UA 17:46
- Суркиса задержали при попытке выезда из Украины с 13 дорогими часами : Телеканал Футбол 17:35
- 17:23 22.04.2022 Григорий Суркис выехал на лечение в Польшу в установленном законом порядке, сообщила пресс-служба нардепа : Интерфакс-Україна 17:30
- На въезд в Украину из Польши образовались большие очереди : Укринформ 17:17
- На границе задержали Суркиса на Range Rover с 13 дорогими часами (фото) : ТопЖыр 17:16
- Суркис-старший все-таки выехал из Украины, но часы ему вывезти не дали : UA-Футбол 17:14