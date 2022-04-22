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Армия рф обстреляла "Ураганами" больницу в Донецкой области - Кириленко

Армия рф обстреляла "Ураганами" больницу в Донецкой области - Кириленко (36)

СтопКор 2022.04.22 13:35
Из-за обстрелов начался пожар в больнице и в близлежащих жилых районах Елена Бурдейная 22.04.2022 13:05 22 апреля Павел Кириленко, глава Донецкой ОВА, сообщил об очередных обстрелах мирного объекта в одном из населенных пунктов Донбасса. Об этом он информировал на официальной странице Facebook. Армия рф на этот раз попала в травматологическую больницу города Лиман Краматорского района Донецкой области.
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