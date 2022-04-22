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"С темой нацизма переборщили": в кремле не знают, как выйти из войны с Украиной

"С темой нацизма переборщили": в кремле не знают, как выйти из войны с Украиной (31)

Факти 2022.04.22 19:32
18:28 - 22 апреля 2022 Ирина ГАЛ, "ФАКТЫ" Российская пропаганда настолько "накрутила" общество из-за широкомасштабного вторжения в Украину, что теперь во внутриполитическом блоке администрации президента россии пришли к выводу - на данный момент нет "хороших пиар-сценариев выхода" из войны, которые не привели бы к падению рейтинга власти. Об этом пишет "Медуза", ссылаясь на источники, близкие к АП.
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