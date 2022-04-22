"С темой нацизма переборщили": в кремле не знают, как выйти из войны с Украиной (31)

- Пропаганда перегнула с "нацистами": в Кремле не знают, как закончить войну в Украине : Вести-UA 21:48
- 22-Apr-2022 18:35 В Кремле не видят способа достойно закончить войну - СМИ : Южная правда 20:26
- "С темой нацизма переборщили": в кремле не знают, как выйти из войны с Украиной : Факти 19:32
- Пропаганда перегнула с "нацистами": у Путина боятся заканчивать войну : From-UA.com 18:35
- Окружение путина не знает, как закончить войну в Украине, не обвалив рейтинг своего тирана : Сайт Александра Дубинского 18:32
- В Кремле не знают, как закончить войну в Украине, и сетуют на пропагандистов, "переборщивших с темой нацизма", - росСМИ : DsNews 18:19
- Страх протестов и угроза падения рейтинга Путина: в Кремле не понимают, как закончить войну - СМИ : Главред 17:06
- В Кремле не знают, как закончить войну в Украине без обрушения рейтинга Путина, - СМИ : Фокус 17:05
- СМИ: У Путина не видят хороших пиар-сценариев выхода из войны нет. Кремль не знает, как ее закончить : Новости Донбасса 17:02
- "Переборщили с нацизмом": кремль не знает, как закончить войну : Kramatorsk.info 16:50
- В Кремле поняли, что переборщили с темой нацизма в Украине - СМИ : Bigmir)net Новости 16:39
- Пропаганда "переборщила с нагнетанием темы нацизма в Украине". - СМИ : СтопКор 16:35
- "Переборщили с темой нацизма": в Кремле уже не знают, как закончить войну - СМИ : Барометр Южноукраинска 16:23
- У Путина настроены продолжать войну до достижения того, что можно будет представить "победой" : Николаевские новости 16:27
- "Перестарались с нацизмом": Кремль не знает, как закончить войну : Матриця свободи 16:27
- В Кремле не знают, как закончить войну без потери рейтинга Путина, пропаганда перегнула с "нацистами" - росСМИ : Obozrevatel 16:16
- Боятся обрушения рейтинга: в Кремле не понимают, как закончить войну с помощью переговоров - СМИ : Слово і Діло 16:12
- СМИ: Путин планирует закончить войну в Украине, однако боится реакции россиян : Online.ua 16:11
- В Кремле признают: сейчас нет "хороших пиар-сценариев выхода" из войны - пропаганда "переборщила с нацизмом" : Iнше ТВ 16:06
- В Кремле опасаются уличных протестов в случае прекращения войны в Украине без "победы" - СМИ : Страна.ua 16:01
- Путин уже не знает, как закончить войну, потому что боится потерять рейтинг - СМИ : ТСН.ua 15:46
- Хороших пиар-сценариев выхода из войны нет. Кремль не знает, как ее закончить - СМИ : ZN,UA 15:46
- "Переборщили с темой нацизма": в Кремле не знают, как закончить войну в Украине - СМИ : УНИАН 15:45
- "Переборщили с нацизмом": кремль не знает, как закончить войну - СМИ : ОстроВ 15:40
- У Путина не знают, как закончить войну переговорами без ущерба для рейтинга, - СМИ : Судебно-юридическая газета 15:36
- 14:58 22 Апр 2022 В кремле не понимают, как закончить войну без обвала рейтинга путина, - СМИ : Рубрика 15:27
- "Переборщили с темой нацизма". В Кремле не понимают, как закончить войну против Украины, чтобы не обрушить рейтинг Путина - СМИ : Новое Время 15:16
- 22.04.2022 в 15:04 СМИ: В Кремле не понимают, как закончить войну в Украине с помощью переговоров - и без обрушения рейтинга Путина : InfoResist.org 15:15
- В кремле не знают, как закончить войну: СМИ о двух страхах окружения путина : Телеграф.com.ua 15:13
- У Путина не знают, как закончить войну переговорами без ущерба для рейтинга, - "Медуза" : РБК-Україна 15:01
- "Переборщили с темой нацизма": в Кремле уже не знают, как закончить войну - СМИ : Українська правда 14:40