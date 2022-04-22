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Российские оккупанты пошел в атаку в направлении Славянска, закрепился в Лозовом: сводка Генштаба ВСУ

Российские оккупанты пошел в атаку в направлении Славянска, закрепился в Лозовом: сводка Генштаба ВСУ (28)

Вести-UA 2022.04.22 23:50
На территории Беларуси оккупанты развернули посты радиопомех Инна Волева, Вести-UA.net Сегодня, 23:19 / Автор: Генштаб На 58 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению сохраняется угроза нанесения ракетно-авиационных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры с территории Беларуси. Об этом сообщается в новой сводке Генштаба ВСУ за 22 апреля 2022 года. Донбасс
ОККУПАНТ, ВРАГ, ГЕНШТАБ, ПРОТИВНИК, ВОЙСКО, НАПРАВЛЕНИЕ, Россия, Украина, Донецк, Харьков, Запорожье, Луганск, Херсон, Крым
2022.04.23 (28)

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