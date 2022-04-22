Российские оккупанты пошел в атаку в направлении Славянска, закрепился в Лозовом: сводка Генштаба ВСУ (28)

2022.04.23 (28)2022.04.22 (273) →
- Украинские защитники на Донбассе за сутки уничтожили более 50 единиц техники оккупантов : Новое Время 04:31
- Только около Александровки ВСУ уничтожили 3 вражеских "Тигра": потери оккупантов на Юге за сутки : 24 канал 04:30
- На Донбассе за минувшие сутки украинские защитники уничтожили около 50 единиц вражеской техники : Odessa Online 04:13
- ВСУ "дали по зубам" оккупантам на восточном направлении: сколько врагов и техники уничтожили за день : Politeka 04:10
- ВСУ "дали по зубам" оккупантам на восточном направлении: сколько врагов и техники уничтожили за день : MY.UA 04:00
- На Донбассе защитники отбили восемь атак врага : Ukr-Today.com 03:47
- На южных рубежах наши защитники уничтожили 38 рашистов и 9 единиц вражеской техники : Еспресо TV 03:35
- ВСУ нанесли большой урон российским оккупантам на Донбассе : Винница Реал 03:14
- На Донбассе защитники отбили восемь атак врага : Bigmir)net Новости 03:09
- Атаки российских военных и уничтожение склада с топливом: какая ситуация на востоке Украины : ТСН.ua 02:46
- Утраты врага и усиление контрдиверсионной работы: какая ситуация на юге Украины : MY.UA 02:30
- ОТГ "Восток" уничтожило до 130 захватчиков и вражеский склад с боеприпасами : Українська правда 01:11
- Воины ООС отразили 8 атак врага и уничтожили 9 танков и 18 единиц бронированной техники : Еспресо TV 01:05
- Отбили восемь атак врага: силы ООС уничтожили девять танков и сбили четыре беспилотника : ТСН.ua 00:49
- В зоне ООС защитники уничтожили девять вражеских танков и более 30 единиц другой техники : MY.UA 00:47
- Бойцы группировки "Восток" продолжают сдерживать агрессора - уничтожили до 130 россиян : Gazeta.ua 00:46
- В зоне ООС отразили восемь атак врага : Gazeta.ua 00:46
- В зоне ООС защитники уничтожили девять вражеских танков и более 30 единиц другой техники : Укринформ 00:33
- Уничтожили 9 танков и 3 артиллерийские системы: за сутки на Донбассе ВСУ отразили 8 атак врага : 24 канал 00:30
- Генштаб: враг усиливает системы радиоэлектронной разведки в Беларуси : Наша Столиця 00:21
- Украинские защитники в зоне ООС отбили 8 атак, уничтожив колонну вражеской техники и БПЛА : Obozrevatel 00:19
- Воины ООС отбили за сутки восемь атак россиян. У врага стало на девять танков меньше : UA-Футбол 00:17
- В Рубежном разбомбили российские танки. Видео : Винница Реал 00:16
- ВСУ на Донбассе уничтожили около 50 единиц вражеской техники : Українська правда 00:15
- Украинские войска в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотника рашистов : World News 23:46
- Оккупанты снова понесли серьезные потери : Волнорез 23:57
- Российские оккупанты пошел в атаку в направлении Славянска, закрепился в Лозовом: сводка Генштаба ВСУ : Вести-UA 23:50
- Нацгвардия умеет "ювелирно" уничтожила танки РФ в Рубежном : Вести-UA 23:49