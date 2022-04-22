В Германии работает группа из представителей 14 стран, координирующая поставки оружия Украине, - NYT (3)

НикВести 2022.04.22 23:08

22:10, 22 Апреля, 2022 В немецком городе Штутгарт действует оперативная группа, в которую входят и представители Украины, организующая доставку оружия и боеприпасов украинской армии для борьбы с российским вторжением. Как сообщает Европейская правда, об этом пишет The New York Times со ссылкой на информацию двух высокопоставленных чиновников Пентагона. Чиновники рассказали журналистам об усилиях Европейского командования США в