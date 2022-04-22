В Германии работает группа из представителей 14 стран, координирующая поставки оружия Украине, - NYT (3)

НикВести 2022.04.22 23:08
22:10, 22 Апреля, 2022
В немецком городе Штутгарт действует оперативная группа, в которую входят и
представители Украины, организующая доставку оружия и боеприпасов
украинской армии для борьбы с российским вторжением.
Как сообщает Европейская правда, об этом пишет The New York Times со
ссылкой на информацию двух высокопоставленных чиновников Пентагона.
Чиновники рассказали журналистам об усилиях Европейского командования США в
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