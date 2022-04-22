22.04.2022 18:52 Затонувшие обломки крейсера "Москва" теперь являются объектом подводного культурного наследия Украины (18)

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- Российское Минобороны заявляет лишь об одном погибшем на крейсере "Москва" : ZN,UA 04:16
- Минобороны РФ и Данилов поспорили о погибших на крейсере "Москва" : Вести.ua 03:45
- Минобороны РФ признало смерти на "Москве", хотя через СМИ говорило "потерь нет" : НикВести 03:07
- Крымский "чиновник" призвал россиян скинуться на новый крейсер "Москва": те послали его "вслед за кораблем" : Obozrevatel 03:01
- 23-Apr-2022 02:15 В Минобороны РФ озвучили потери на крейсере Москва - погиб один военнослужащий : Южная правда 02:27
- 23 апреля 22, 02:02 В РФ арестовали командира Черноморского флота : SiteUA 02:05
- Данилов об уничтоженной российской "Москве": Спасли 58 человек, всего было на крейсере 510 : Гордон 01:36
- В минобороны РФ утверждают, что на крейсере "Москва" погиб один человек и еще 27 пропали без вести : Гордон 01:36
- В Минобороны РФ озвучили потери на крейсере Москва : Ukr-Today.com 00:48
- Минобороны РФ заявляет, что на крейсере "Москва" погиб один человек : РБК-Україна 00:48
- В Минобороны РФ заявили о гибели одного военного с крейсера Москва, 27 - "пропали без вести" : Новое Время 00:47
- Россия впервые официально признала потери на крейсере "Москва" : Gazeta.ua 00:46
- Россия признала гибель только одного военного на крейсере "Москва" : ЛІГАБізнесІнформ 00:39
- В Минобороны РФ назвали официальное количество погибших на крейсере "Москва": цифра удивила : ТСН.ua 00:20
- Жданов: Крейсер "Москва" мы потопили с помощью хитрости : Гордон 00:08
- Уничтожившим крейсер Москва бойцам ВСУ подарили "заряженный" маслкар : Главред 00:07
- 22.04.2022 в 23:52 В Минобороны РФ заявили о 27 пропавших и одном погибшем моряке на крейсере "Москва" : InfoResist.org 00:01
- Минобороны России впервые признало потери на крейсере "Москва" : Крым.Реалии RFE/RL 23:52