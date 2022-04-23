В Николаевской области на Пасху вводят комендантский час с 19:00 до 5:00 (24)

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- Есть данные, что этой ночью готовятся подлости со стороны россиян, - Ким : UA-Футбол 13:14
- Церкви на территории Украины изменили время освящения пасхальных корзин : Cxid.info 13:02
- Проведите праздник дома: где и когда смотреть трансляцию богослужений на Пасху : Информатор 12:53
- 23 апреля 2022 12:24 Большинство городов объявили комендантский час на Пасху : Klymenko Time 12:47
- На Киевщине верующих просят побыть на Пасху дома и не ходить на кладбища : MY.UA 12:31
- На Киевщине верующих просят побыть на Пасху дома и не ходить на кладбища : Укринформ 12:31
- В Николаевской области на Пасху вводят комендантский час с 19:00 до 5:00 : Корабелов.инфо 11:49
- В Киеве из-за Пасхи изменится время комендантского часа : Вести.ua 11:45
- В Украине изменили время освящения пасхальных корзин на Пасху-2022 : Today.ua 11:40
- В Николаевской области комендантский час сегодня начнется в 19:00. Ждут провокаций врага : Страна.ua 11:16
- 23.04.22 10:49 В Николаеве продлят комендантский час: "Есть данные, что готовятся подлости со стороны оккупантов именно этой ночью", - Ким. ВIДЕО : Цензор.Нет 11:02
- В ночь на Пасху в Киеве и области будет действовать комендантский час с 23:00 до 5:00 : ПрессОрг24 10:46
- В Николаеве продлят комендантский час : Українська правда 10:40
- 10:03 23.04.2022 Комендантский час в Николаевской области в субботу начнется в 19:00, есть информация о подготовке провокаций россиянами в пасхальную ночь : Интерфакс-Україна 10:15
- В ночь на Пасху в Киеве и области будет действовать комендантский час с 23:00 до 5:00 : Українські національні новини 09:48
- На Пасху в Николаевской области изменили комендантский час и призывают жителей воздержаться от массовых собраний : Шиповник.ua 09:31
- 09:22 / 23.04.2022 Комендантский час в пасхальную ночь : Багнет 09:31
- В Николаевской области на Пасху вводят комендантский час с 19:00 до 5:00 : Барометр Южноукраинска 09:23
- Пасха в условиях войны: спасатели обратились с важной просьбой к украинцам : MY.UA 09:01
- Как продлится комендантский час в Пасхальную ночь в разных городах Украины : 24 канал 09:00
- Пасха в условиях войны: спасатели обратились с важной просьбой к украинцам : Апостроф 09:00
- Пасха в условиях войны: украинцам посоветовали избегать больших скоплений людей : 24 канал 03:00
- "Кровавый цирк". Россия готовит провокации на собственной территории - Казанский : Новое Время 00:32
- Война России против Украины - комендантский час в Киеве в ночь на Пасху не отменят : Наша Столиця 00:21