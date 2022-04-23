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В Николаевской области на Пасху вводят комендантский час с 19:00 до 5:00

В Николаевской области на Пасху вводят комендантский час с 19:00 до 5:00 (24)

Барометр Южноукраинска 2022.04.23 09:23
23 апреля 2022, 09:21 На Пасху, 24 апреля, на территории Николаевской области вводится комендантский час с 19:00 до 05:00. Об этом сообщает Николаевская областная военная администрация. "Есть вероятность, что в этот день неприятель может устроить провокации. Просим верующих воздержаться от массовых собраний в культовых сооружениях, а глав церквей - минимизировать количество присутствующих на праздничных
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2022.04.23 (24)

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