"Русский военный корабель все": Укрпочта анонсировала выход новой коллекционной марки (6)

Новини Live 2022.04.22 21:08

22 апреля 21:05 Общий тираж нового выпуска 5 млн. экземпляров Укрпочта представит в мае новую марку, которая будет продолжать предыдущий выпуск о российском военном корабле. Об этом сообщает Укрпочта . Что известно о новом выпуске Укрпочта анонсировала выпуск новой коллекции марок, которая выйдет в мае. Данный выпуск будет посвящен предыдущему выпуску о российском корабле, который украинский военный послал на * * .