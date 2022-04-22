"Русский военный корабель все": Укрпочта анонсировала выход новой коллекционной марки (6)

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- "Русский военный корабль… ВСЁ!": Укрпочта выпускает новую марку после затопления "Москвы" : Время новостей 02:15
- "Укрпочта" представила новую марку с русским военным кораблем : SkyNewsZP 02:05
- Укрпочта выпустит продолжение серии марок "с кораблем" : Goodnews.ua 00:57
- "Русский военный корабль... все". В "Укрпошті" анонсировали выпуск новой марки : Гордон 00:37
- 23 апреля, 00:22 "Русскій воєнний корабль ... ВСЬО!": Укрпочта выпускает новую марку : Думская.net 00:34