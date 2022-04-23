23.04.2022 14:07 Виталий Хиневич Пасхальное богослужение-2022: украинцы могут принять участие в литургии дома (39)

2022.04.23 (39)2022.04.22 (1) →
- Комендантский час на Пасху в Украине: как справиться без похода в церковь, расписание богослужений онлайн : Znaj.ua 18:16
- По всей Украине на Пасху вводят комендантский час: детали : From-UA.com 18:05
- На Пасху вводят комендантский час на всей территории Украины : Lenta.ua 17:38
- На Пасху вводят комендантский час по всей Украине : Шиповник.ua 17:31
- 23.04.2022, 16:47 Пасхальные богослужения - только онлайн: с 19:00 23 апреля до 05:00 24 апреля Луганская область закрыта для передвижения граждан : В Час Пик 17:18
- В ОП Зеленского рассказали, где и каким будет комендантский час в пасхальную ночь: перечень областей : Znaj.ua 17:16
- Пасха 2022: где и когда смотреть праздничное богослужение онлайн : Телеграф.com.ua 17:13
- На Пасху вводят комендантский час по всей территории Украины : Online.ua 17:11
- Где смотреть онлайн-трансляцию богослужений на Пасху-2022 : SkyNewsZP 17:04
- Где смотреть онлайн-трансляцию богослужений на Пасху-2022 : Vgorode.ua 16:45
- На Пасху вводят комендантский час по всей Украине : Измаил вечерний 16:44
- По всей территории Украины в Пасхальную ночь будет действовать комендантский час : Центр журналистских расследований 16:44
- На Пасху ввели комендантский час по всей Украине : Винница Реал 16:43
- На Пасху в Украине вводят комендантский час: где и во сколько он начнется : Слово і Діло 16:42
- сегодня в 16:30 Комендантский час на Луганщине: важная информация для жителей области : Трибун Луганска 16:41
- Из-за угрозы провокаций на Пасху комендантский час будет по всей Украины : Преступности.нет 16:40
- На Пасху вводят комендантский час по всей Украине : Bigmir)net Новости 16:39
- 15:46 23 Апр 2022 По всей территории Украины на Пасху вводят комендантский час: службы будут транслироваться онлайн : Рубрика 16:27
- Пасхальное богослужение 2022: где посмотреть онлайн-трансляцию : Наше Місто Дніпро 16:22
- В Украине богослужение на Пасху будут показывать онлайн. Начало почти в полночь : Страна.ua 16:16
- 23 апреля 2022, 16:03 Сегодня с 19:00 Луганская область закрыта для передвижения граждан : Восточный Вариант 16:15
- На Пасху богослужения в Украине пройдут онлайн : НикВести 16:07
- В Свято-Духовском кафедральном соборе Херсона состоятся Пасхальные Богослужения (расписание) : Kherson.life 15:59
- На Пасху вводят комендантский час: службы будут онлайн : Українська правда 15:41
- Пасха-2022 в условиях войны. Где смотреть трансляции богослужений : Вести.ua 15:15
- 23 апреля, 2022 - 14:31 Где посмотреть трансляцию Пасхальных служб : KharkivToday 15:04
- 23.04.2022 14:07 Виталий Хиневич Пасхальное богослужение-2022: украинцы могут принять участие в литургии дома : Редпост 14:24
- Пасха 2022: где смотреть богослужения онлайн : MY.UA 13:16
- Пасха 2022: где смотреть богослужения онлайн : Апостроф 13:15
- Где жителям Днепропетровщины посмотреть Пасхальные онлайн-богослужения : Лента новостей Днепра 12:30
- Апрель, 23 в 12:05 Пасха в условиях войны: новые правила для прихожан : ICTV Факти 12:06
- 23 апреля 2022, 11:15 Где жителям Днепропетровщины посмотреть Пасхальные онлайн-богослужения : Мост Днепр 11:39
- Где жителям Днепропетровщины посмотреть Пасхальные онлайн-богослужения : Днепровский городской портал 10:36
- Пасха 2022: где смотреть богослужения и можно ли освятить пасху онлайн : Сегодня.ua 10:01
- Великая суббота: что категорически нельзя делать 23 апреля, в один из самых строгих дней Великого поста : Факти 09:14
- Пасхальные богослужения: где смотреть онлайн-трансляцию : Realist.online 08:11
- Как в Кременчуге будут отмечать Пасху в условиях военного положения : Кременчуг Online 07:02
- Как встретить Пасху в условиях войны: митрополит Драбинко пояснил нюансы : Obozrevatel 07:01
- Главные богослужения Пасхи 2022: где и когда смотреть онлайн-трансляции : Новое Время 06:16