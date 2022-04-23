23.04.2022 14:07 Виталий Хиневич Пасхальное богослужение-2022: украинцы могут принять участие в литургии дома (39)

Редпост 2022.04.23 14:24

24 апреля 2022 года в Украине будут отмечать христианский праздник - Светлое Христово Воскресение или Пасху. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Українські новини". Сообщается, что в связи с военными действиями и возможными провокациями страны агрессора, государственные органы и украинские церкви обратились к верующим с призывом присоединиться онлайн к праздничным богослужениям на Пасху.