Будет опасно: Виталий Ким предупредил о пасхальных "подлостях" оккупантов (22)

Телеграф.com.ua 2022.04.23 10:43

Валерия Куценко 23 апреля, 10:26 Виталий Ким считает, что оккупанты могут устроить "горячую" Пасху 23-24 апреля лучше провести дома в безопасности Российские военные могут воспользоваться одним из главных религиозных праздников Пасхой 24 апреля, чтобы нанести удар по украинцам. Об этом предупредил руководитель Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким. По его словам, в Николаеве введут длинный комендантский час на пасхальную