Будет опасно: Виталий Ким предупредил о пасхальных "подлостях" оккупантов (22)

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- Комендантский час в Одесской области на Пасху всё-таки будет, но сокращённый : Одесский Наблюдатель 13:02
- В Николаеве сменили время комендантского часа в Пасхальную ночь : Всеукраинские вести 12:53
- В Украине будут праздновать Пасху по новым правилам - что изменится : Сегодня.ua 12:46
- 23 апреля 2022 09:55 "Враг готовит подлости этой ночью". В Николаеве и Харькове продлили комендантский час : Экономика.com.ua 12:35
- На Киевщине в храмах ночью смогут находиться только церковные служители : 24 канал 12:00
- Комендантский час в Одесской области на Пасху всё-таки будет, но сокращённый : Топор 11:16
- "Враг готовит подлости этой ночью". В Николаеве и Харькове продлили комендантский час : ЛІГАБізнесІнформ 11:08
- Николаев и Харьков меняют время комендантского часа на Пасху. Львов возвращает : РБК-Україна 11:01
- В Николаеве ночью вражеская ракета попала в кафе : MY.UA 11:01
- В Николаеве ночью вражеская ракета попала в кафе : Укринформ 11:01
- В Одессе на Пасху сократят комендантский час : Вести.ua 10:45
- Будет опасно: Виталий Ким предупредил о пасхальных "подлостях" оккупантов : Телеграф.com.ua 10:43
- На Пасху в Николаеве будет действовать продолжительный комендантский час : Николаевские новости 10:27
- В Одесской области передумали отменять комендантский час на Пасху : Деловая Одесса 09:29
- Накануне Пасхи в Киеве изменят комендантский час: названы время и причина : MY.UA 07:31
- Накануне Пасхи в Киеве изменят комендантский час: названы время и причина : Апостроф 07:15
- В Пасхальную ночь на Киевщине будет действовать комендантский час : Винница Реал 02:13
- 23.04.2022 00:24 Киев не будет отменять комендантский час на Пасху : Аргументы и Факты Украина 01:09
- В Киеве на Пасху будет действовать комендантский час : Gazeta.ua 00:45
- Киев изменяет время комендантского часа в Пасхальную ночь : ZN,UA 23:51
- В Одесской области вернули комендантский час на Пасхальную ночь : Телеканал "Дом" 23:51
- В Киеве и области пересмотрели время комендантского часа на Пасху : Вести-UA 23:48