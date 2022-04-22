Берлин готов стать гарантом. Мирный договор позволит Украине защититься в будущем, - Шольц (12)

Антирейд 2022.04.22 14:11

22.04.2022 - 14:00 от Roman Германия готова стать гарантом безопасности Украины в рамках мирного договора с Российской Федерации. И этот документ позволит украинской стороне защитить себя в будущем. По его словам, самое важное на сегодня - это прекращение огня и выведение российских войск с территории Украины. "Должен быть мирный договор, который позволит Украине защитить себя в будущем.