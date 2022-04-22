Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Берлин готов стать гарантом. Мирный договор позволит Украине защититься в будущем, - Шольц

Берлин готов стать гарантом. Мирный договор позволит Украине защититься в будущем, - Шольц (12)

Антирейд 2022.04.22 14:11
22.04.2022 - 14:00 от Roman Германия готова стать гарантом безопасности Украины в рамках мирного договора с Российской Федерации. И этот документ позволит украинской стороне защитить себя в будущем. По его словам, самое важное на сегодня - это прекращение огня и выведение российских войск с территории Украины. "Должен быть мирный договор, который позволит Украине защитить себя в будущем.
ГАРАНТИЯ, УКРАИНА, БЕЗОПАСНОСТЬ, ГАРАНТ, ПОДОЛЯК, НЕДЕЛЯ, Подоляк, Зеленский, Джонсон, Украина, Великобритания, Россия, Германия, Турция, США, Польша, Франция, Киев, Израиль
2022.04.23 (12)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022