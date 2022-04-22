Берлин готов стать гарантом. Мирный договор позволит Украине защититься в будущем, - Шольц (12)

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- "Неделя максимум": консультации о гарантиях безопасности Украины завершаются - Подоляк : ОстроВ 03:40
- Гарантии безопасности для Украины. Переговоры продолжатся еще неделю : Спорт.ua 03:34
- "Неделя максимум". Консультации о гарантиях безопасности Украины завершаются - Подоляк : ЛІГАБізнесІнформ 02:08
- Переговоры со странами-гарантами на финише - ОП : Bigmir)net Новости 01:39
- Украине не дадут гарантий, аналогичных пятой статье НАТО, - Джонсон : 24 канал 01:30
- Консультации с потенциальными гарантами безопасности могут завершиться в течение недели - Подоляк : Укринформ 01:04
- Консультации с потенциальными гарантами безопасности могут завершиться в течение недели - Подоляк : MY.UA 01:02
- Переговоры о гарантиях безопасности для Украины завершатся в течение недели - Подоляк : Gazeta.ua 00:46
- Подоляк: переговоры о гарантиях безопасности могут быть завершены в течение недели : Еспресо TV 00:35
- Переговоры о гарантиях безопасности для Украины: консультации со странами могут закончиться в течение недели - Подоляк : Новое Время 00:18
- Гарантии безопасности: Подоляк рассказал о главных требованиях к странам-партнерам в переговорах с россией : Politeka 00:14
- Гарантии безопасности: Подоляк рассказал о главных требованиях к странам-партнерам в переговорах с россией : MY.UA 00:02