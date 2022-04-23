В Иерусалиме снизошел Благодатный огонь (51)

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- В Иерусалиме сошел Благодатный огонь : Правда за Одессу 17:46
- В Иерусалиме снизошел Благодатный огонь : Ivasi.news 17:43
- В Иерусалиме снизошел Благодатный огонь : ОстроВ 17:40
- В Храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь : NovostiUA.net 17:07
- В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь : Kafanews 16:49
- В Иерусалиме взошел Благодатный огонь : Измаил вечерний 16:44
- В Иерусалиме снизошел Благодатный огонь (ФОТО) : DsNews 16:43
- Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме (видео) : Фокус 16:35
- В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь (видео) : Сегодня.ua 16:31
- В Иерусалиме сошел Благодатный огонь : Шиповник.ua 16:30
- В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь: священный свет уже передали тысячам верующих : Znaj.ua 16:16
- В Иерусалиме сошел Благодатный огонь: впечатляющие фото и видео : Апостроф 16:15
- В Иерусалиме сошел Благодатный огонь : Слово і Діло 16:12
- В Иерусалиме сошел Благодатный огонь : Кстати+ 15:51
- Благодатный огонь 2022 сошел: видео и что являет собой великое чудо христианства : Вести-UA 15:48
- В Иерусалиме сошел Благодатный огонь : РБК-Україна 15:46
- В Иерусалиме сошел благодатный огонь : Gazeta.ua 15:45
- В Иерусалиме сошел благодатный огонь : КП в Украине 15:45
- В Иерусалиме взошел благодатный огонь (видео) : Главком 15:36
- В Иерусалиме взошел Благодатный огонь : ТСН.ua 15:31
- В Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Видео и все подробности : РИА Мелитополь 15:23
- В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь (видео) : УНИАН 15:22
- 23.04.2022, 14:59 В Иерусалиме сошел Благодатный огонь : В Час Пик 15:20
- В Иерусалиме сошел Благодатный огонь : Винница Реал 15:16
- В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошёл Благодатный огонь (ВИДЕО) : UA-Reporter.com 15:14
- В Иерусалиме сошел Благодатный огонь (ВИДЕО) : Iнше ТВ 15:06
- Восхождение Благодатного огня : MY.UA 15:01
- В Храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Видео : Страна.ua 14:46
- В Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Видео и все подробности : Obozrevatel 14:46
- В Иерусалиме сошел Благодатный огонь: видео : Вести.ua 14:45
- Схождение Благодатного огня: прямая трансляция : Спілка православних журналістів 14:34
- Восхождение Благодатного огня 2022: онлайн-трансляция : 24 канал 14:30
- Схождение Благодатного огня в Иерусалиме-2022: онлайн : Винница Реал 13:46
- Схождение Благодатного огня в Иерусалиме (ТРАНСЛЯЦИЯ) : Iнше ТВ 13:06
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