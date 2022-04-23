В Иерусалиме снизошел Благодатный огонь (51)

ОстроВ 2022.04.23 17:40

23.04.2022 17:08. В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь в канун Пасхи 24 апреля. Об этом сообщает Суспільне. Около 14:30 по киевскому времени в часовне (Кувуклии) Гроба Господня состоялась церемония снисхождения Благодатного огня. Церемония прошла без инцидентов, и священники пронесли Огонь для верующих, зажигавших его на свои свечи. Далее огонь планируют развезти в лампадках на самолетах в разные страны