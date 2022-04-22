2022.04.22 В России назвали цели "второй фазы" войны против Украины (8)

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- Молдова встревожилась из-за слов российского генерала о "выходе на Приднестровье" : ЛІГАБізнесІнформ 03:08
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