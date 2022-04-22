Возможны провокации: харьковчан просят не ходить в церкви на Пасху (27)

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- Военные рф могут обстрелять церкви в пасхальную ночь: украинцев предупредили об опасности : Херсон Daily 13:07
- 23 апреля, 13:00 Правоохранители призывают украинцев избегать массовых скоплений на Пасху: рф угрожает обстрелять церкви : Думская.net 13:03
- СБУ призывает быть особенно бдительными на Пасху: Россия готовит провокации : 24 канал 13:00
- Верующих призвали быть бдительными на Пасху: РФ угрожает обстрелять церкви : DsNews 12:43
- Оккупанты могут обстрелять церкви в пасхальную ночь: украинцев предупредили об опасности : Херсон Онлайн 12:44
- Богослужений на Донбассе в Пасхальную ночь не будет : 24 канал 12:30
- Оккупанты могут обстрелять церкви в пасхальную ночь: украинцев предупредили об опасности : РИА Мелитополь 12:23
- Оккупанты могут обстрелять церкви в пасхальную ночь: украинцев предупредили об опасности : Херсон Daily 12:07
- Пасхальные ночные богослужения в Харьковской области проводиться не будут : Харківська ОДА 11:46
- 11:29 23.04.2022 На Харьковщине ночных богослужений на Пасху не будет, время комендантского часа изменено - Синегубов : Интерфакс-Україна 11:45
- Комендантский час на Харьковщине: изменение по времени : Город Х 11:38
- Правоохранители призывают украинских верующих быть бдительными на Пасху: важные советы : MY.UA 11:31
- Правоохранители призывают украинских верующих быть бдительными на Пасху: важные советы : КП в Украине 11:30
- "Останьтесь дома в Пасхальную ночь": Ким предупредил о возможных провокациях оккупантов и изменении комендантского часа : Николаевский центр журналистских расследований 11:24
- РФ угрожает обстрелять церкви на Пасху, - управление Госохраны : Днепр Час 11:28
- 23-Apr-2022 09:07 На Пасху в Николаеве изменено время комендантского часа : Южная правда 11:26
- Оккупанты могут обстрелять церкви в пасхальную ночь: украинцев предупредили об опасности : Obozrevatel 11:16
- В Харькове меняется время комендантского часа на Пасху : Vgorode.ua 11:15
- В Харькове и области сегодня меняется время комендантского часа : Status Quo 11:13
- Оккупанты угрожают обстрелять церкви в Пасхальную ночь, украинцев призывали быть бдительными : Слово і Діло 11:12
- Правоохранители призывают верующих быть бдительными из-за угроз вражеских обстрелов на Пасху : UA.news 10:56
- На Пасху во Львове не будет ночных богослужений : ПрессОрг24 10:45
- В Одесской ОВА изменили решение об отмене комендантского часа : Николаевский центр журналистских расследований 10:34
- Возможны диверсии со стороны россиян на Пасху : InfoKava.com 09:52
- На Пасху во Львове не будет ночных богослужений : Українські національні новини 09:50
- Где и когда смотреть трансляцию богослужений на Пасху : Днепр Вечерний 09:33
- На Пасху на Николаевщине изменили время комендантского часа : Преступности.нет 09:10