Возможны провокации: харьковчан просят не ходить в церкви на Пасху (27)

Status Quo 2022.04.22 15:43

22.04.2022, 15:15 Правоохранители призывают верующих быть особенно бдительными на Пасху - враг может устроить провокации. Об этом сообщили в управлении СБУ в Харьковской области. Российская пропаганда распространила уже не одно заявление о возможных насильственных действиях в отношении верующих в период пасхальных праздников и церковных богослужений в Украине. "Таким образом, РосСМИ уже готовят почву для провокаций со стороны армии