Папа Франциск отменил встречу с московским патриархом Кириллом (1)

Повінь.com.ua 2022.04.22 21:19

22.04.2022 Планы встречи папы Франциска с московским патриархом Кириллом, который поддержал войну России в Украине, приостановлены. Ранее ожидалось, что встреча произойдет в июне в Иерусалиме. Об этом сообщается в интервью Франциска аргентинской газете La Nacion. Франциск сказал, что сожалеет о том, что планы пришлось "приостановить", потому что дипломаты Ватикана сообщили, что такая встреча "может вызвать большую путаницу в данный момент".