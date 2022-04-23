Папа Франциск отменил встречу с московским патриархом Кириллом (1)

Повінь.com.ua 2022.04.22 21:19
22.04.2022
Планы встречи папы Франциска с московским патриархом Кириллом, который
поддержал войну России в Украине, приостановлены. Ранее ожидалось, что
встреча произойдет в июне в Иерусалиме.
Об этом сообщается в интервью Франциска аргентинской газете La Nacion.
Франциск сказал, что сожалеет о том, что планы пришлось "приостановить",
потому что дипломаты Ватикана сообщили, что такая встреча "может вызвать
большую путаницу в данный момент".
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