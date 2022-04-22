Суркиса задержали на пункте пропуска Краковец - СМИ (6)

Вести-UA 2022.04.22 17:48

Таможня вынесла ему отказ по вывозу часов Илькив Северин, Вести-UA.net Сегодня, 17:31 / Автор: УП Народного депутата и одного из президентов ФК "Динамо" Григория Суркиса, который уехал из Украины в начале войны задержали на пункте пропуска Краковец - он вывозил 13 пар часов. Об этом сообщили источники "Украинской правды" 22 апреля. По данным собеседника УП, Суркис вывозил 13 часов на "зеленом коридоре".