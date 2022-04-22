7 минут назад Комендантский час во Львовской и Одесской областях отменят в ночь с 23 на 24 апреля (5)

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- Прислушались к общественности: в Одесской области передумали отменять комендантское время : 24 канал 02:30
- Одесская область: Распоряжение об отмене комендантского часа в Пасхальную ночь аннулировано : Взгляд из Одессы 02:09
- В ночь на Пасху в Киеве будет действовать комендантский час - Кличко : Комета-Кропивницкий 01:29
- В Одесской области решили не отменять комендантский час в Пасхальную ночь : УНИАН 01:15
- Киев сократит комендантский час в канун Пасхи : НикВести 00:08