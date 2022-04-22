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7 минут назад Комендантский час во Львовской и Одесской областях отменят в ночь с 23 на 24 апреля

7 минут назад Комендантский час во Львовской и Одесской областях отменят в ночь с 23 на 24 апреля (5)

Дело.ua 2022.04.22 14:33
Пасхальная ночь в Одесской и Львовской областях пройдет без комендантского часа. Об этом сообщили в Одесской и Львовской ОВА. Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил,
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2022.04.23 (5)

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