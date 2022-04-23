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Фокус: Украина

Круче Чернобаевки: ВСУ разбили командный пункт армии РФ (42)

MY.UA 2022.04.23 06:00
23 апреля, 02:54 В Херсонской области украинские защитники уничтожили российский командный пункт армейского уровня с примерно 50 старшими российскими офицерами. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в пятницу, 22 апреля. "Накрыли передовой командный пункт армейского уровня в Херсонской области. Это круче Чернобаевки будет. Там было около 50 старших русских офицеров. Судьба их неизвестна, но думаю, грустная. Взрывалось долго.
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