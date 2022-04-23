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09:11 23 Апреля 2022 После потери "Москвы" российский флот обстреливает Украину ракетами с подлодок

09:11 23 Апреля 2022 После потери "Москвы" российский флот обстреливает Украину ракетами с подлодок (44)

Власти.нет 2022.04.23 09:15
После потопления ракетного крейсера "Москва" российский флот стал более осторожным и теперь производит запуски ракет по Украине с подводных лодок. В Черном море находится по крайней мере четыре подлодки класса Klio Об этом написало издание The Times. "Ростов-на-Дону" и другие российские субмарины класса "Варшавянка" вооружены ракетами "Калибр", которые регулярно прилетают по украинской территории.
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