09:11 23 Апреля 2022 После потери "Москвы" российский флот обстреливает Украину ракетами с подлодок (44)

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- 23 апреля 2022, 10:25 Российские подлодки "Кило" угрожают Украине "Калибрами" в Черном море - фотодоказательство : Dialog.ua 10:25
- Армия РФ использует подводные лодки для нанесения ракетных ударов по Украине - Братчук : УНИАН 10:20
- 23.04.2022, 08:46 Россия может ударить по Украине ракетами с подводных лодок - The Times : АСН.in.ua 10:13
- Оккупанты нанесли мощный ракетный удар по Николаеву : Online.ua 10:11
- РФ использует подводные лодки для ракетных ударов по Украине : Одесса-Медиа 10:10
- Россия начала использовать подлодки для обстрела украинских городов : Одесская жизнь 10:10
- Враг вывел из крымской базы в Черное море четыре субмарины : Укринформ 10:01
- Враг вывел из крымской базы в Черное море четыре субмарины : MY.UA 10:01
- РФ использует подлодки для ракетных ударов по Украине, - Братчук : Kramatorsk.info 09:50
- The Times: россия применяет как минимум 4 лодки для ракетных атак по Украине : Українські національні новини 09:50
- Российские военные запускают ракеты по Украине с подводных лодок - СМИ : MY.UA 09:46
- После потери "Москвы" российский флот обстреливает Украину ракетами с подлодок : MY.UA 09:31
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- Россияне могут обстреливать Украину с подлодок: что узнало The Times : Телеграф.com.ua 09:13
- 23.04.22 08:11 РФ использует подлодки для ракетных ударов по Украине, - Братчук : Цензор.Нет 09:02
- Россия может использовать подлодки для ракетных ударов по Украине, - СМИ : 24 канал 08:30
- Российские военные запускают ракеты по Украине из подводных лодок - СМИ : Bigmir)net Новости 06:39
- Четыре субмарины рф из Черного моря проводят ракетные атаки по Украине : Спорт.ua 06:34
- РФ использует как минимум 4 субмарины для ракетных ударов по Украине : Вести.ua 06:15
- Россия может использовать четыре подлодки для запуска крылатых ракет по Украине - The Times : Новое Время 03:16
- РФ использует подлодки для ракетных ударов по Украине, - The Times : РБК-Україна 03:01
- РФ использует по меньшей мере четыре подводных лодки для ракетных ударов по Украине - эксперты : ZN,UA 01:17
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