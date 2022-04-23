В Мариуполе РФ могла применить слезоточивый газ, смешанный с химикатами - постпред США в ОБСЕ (31)

Главред 2022.04.23 07:06

23 апреля 2022, 07:02 Сейчас нужно собрать доказательства, чтобы привлечь виновных к ответственности за то, что вполне может быть очередным военным преступлением в Украине. Российские войска во время штурма Мариуполя могли использовать слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами / Фото УНИАН Во время штурма в Мариуполе российские оккупанты могли применять слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами.