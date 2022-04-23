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"Азов" показал видео с детьми из подвалов "Азовстали"

"Азов" показал видео с детьми из подвалов "Азовстали" (22)

Хвиля 2022.04.23 11:11
Детям раздали сладости "Хвиля" 23.04.2022 10:39:45 Полк "Азов" показал видео, как заботится о детях, которые вместе с родителями укрываются от обстрелов рашистов в подвалах завода "Азовсталь" в блокадном Мариуполе. Об этом пишет "Хвиля". На видео бойцы "Азова" несут сладости детям в убежище "Азовстали", дети радостно дают военным "кулачки". "Добрый день, мы тут к вам с подарочками...
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