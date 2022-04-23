08:52 23.04.2022 В Буче заканчивается сбор и эксгумация тел граждан, погибших во время российской оккупации, теперь главная задача идентифицировать каждого - мэр (19)

- В Буче нашли 412 тел погибших за время оккупации, теперь стоит задача идентифицировать каждого - мэр : Гордон 12:36
- В Буче завершается эксгумация тел, уже обнаружили 412 погибших от рук оккупантов : Слово і Діло 12:12
- В Буче эксгумированы тела уже 412 человек - Федорук : ОстроВ 12:10
- 23 апреля 2022, 10:31 Оккупанты убили в Буче 412 человек, - Федорук : LB.ua 11:08
- В Буче нашли 412 убитых и замученных оккупантами украинцев - мэр : Сегодня.ua 11:02
- В Буче заканчивается эксгумация тел погибших, сейчас известно о 412 людях - мэр : Крым.Реалии RFE/RL 10:51
- Каждый третий погибший в Киевской области - из Бучи. Сейчас заканчивается сбор и эксгумация тел : Новое Время 10:46
- В Буче эксгумировали тела 412 мирных жителей, которые погибли во время оккупации, - Федорук : Obozrevatel 10:46
- Каждый третий погибший на Киевщине - из Бучи - мэр города : Вести.ua 10:45
- В Буче завершается эксгумация погибших, уже обнаружили 412 тел - городской голова : Еспресо TV 10:34
- 10:02 23 Апр 2022 В Киевской области заканчивается эксгумация: каждый третий погибший - из Бучи : Рубрика 10:27
- В Буче обнародовали список погибших украинцев: ищут родственников : РИА Мелитополь 10:23
- В Буче завершаются сбор и эксгумация тел погибших от рук российских захватчиков - мэр : ZN,UA 10:16
- Апрель, 23 в 9:39 В Буче заканчивается эксгумация тел, сейчас известно о 412 погибших - мэр : ICTV Факти 10:06
- В Буче завершают эксгумацию тел: известно о 412 погибших : КП в Украине 10:00
- В Буче обнародовали список погибших украинцев: ищут родственников : ТСН.ua 09:46
- Каждый третий погибший в Киевской области - из Бучи: заканчитвается эксгумация : Українська правда 09:40
- В Буче заканчивают эксгумацию тел: в настоящее время известно о 412 погибших : 24 канал 09:30
- 08:52 23.04.2022 В Буче заканчивается сбор и эксгумация тел граждан, погибших во время российской оккупации, теперь главная задача идентифицировать каждого - мэр : Интерфакс-Україна 09:15