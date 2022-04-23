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08:52 23.04.2022 В Буче заканчивается сбор и эксгумация тел граждан, погибших во время российской оккупации, теперь главная задача идентифицировать каждого - мэр

08:52 23.04.2022 В Буче заканчивается сбор и эксгумация тел граждан, погибших во время российской оккупации, теперь главная задача идентифицировать каждого - мэр (19)

Интерфакс-Україна 2022.04.23 09:15
На территории освобожденной от российских оккупантов в начале апреля Бучи (Киевская обл.) заканчивается сбор и эксгумация тел граждан, погибших во время оккупации, сообщил мэр города Анатолий Федорук. "У нас в Буче заканчивается важный и сложный процесс - сбор и эксгумация тел погибших и умерших на территории Бучанской громады.
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