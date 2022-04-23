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32 минуты назад Оккупанты нанесли 56 ударов на Харьковщине, но ВСУ освободили там еще три села - глава Харьковской ОВА

32 минуты назад Оккупанты нанесли 56 ударов на Харьковщине, но ВСУ освободили там еще три села - глава Харьковской ОВА (25)

Дело.ua 2022.04.23 12:03
За прошедшие сутки российские войска нанесли 56 ударов на Харьковщине, но сумели отбить у врага еще три населенных пункта в Харьковской области - села Безруки, Слатино, Прудянку. Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua
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