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11:21 23 Апр 2022 На Харьковщине украинские защитники провели удачный контрнаступление и уволили 3 населенных пункта

11:21 23 Апр 2022 На Харьковщине украинские защитники провели удачный контрнаступление и уволили 3 населенных пункта (18)

Рубрика 2022.04.23 11:27
Фото Reuters valdis В Харьковской области вооруженные силы Украины выбили российских захватчиков из 3 населенных пунктов Об этом сообщает Рубрика, ссылаясь на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова. "У нас хорошие новости с передовой. Наши ВСУ совершили успешное контрнаступление, вчера утром начали наступательные операции на врага. В течение дня продолжались ожесточенные бои.
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