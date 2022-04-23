11:21 23 Апр 2022 На Харьковщине украинские защитники провели удачный контрнаступление и уволили 3 населенных пункта (18)

Рубрика 2022.04.23 11:27

Фото Reuters valdis В Харьковской области вооруженные силы Украины выбили российских захватчиков из 3 населенных пунктов Об этом сообщает Рубрика, ссылаясь на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова. "У нас хорошие новости с передовой. Наши ВСУ совершили успешное контрнаступление, вчера утром начали наступательные операции на врага. В течение дня продолжались ожесточенные бои.