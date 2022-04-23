ПриватБанк заявил о масштабном сбое: не работают терминалы (48)

5692.com.ua Каменский 2022.04.23 13:05

23 апреля многие каменчане столкнулись с тем, что в магазинах не работают терминалы. Есть сбои в работе банкоматов и других сервисов. Оказалось, что причиной стал масштабный сбой в работе банка. 23 апреля наши клиенты могут столкнуться с временными задержками в работе сервисов банка, сети банкоматов и оплаты картами покупок через торговые терминалы, - говорится в сообщении банка. Банк уже работает над устранением проблемы.