ПриватБанк заявил о масштабном сбое: не работают терминалы (48)

- 12:32 23 Апр 2022 ПриватБанк сообщил о возникновении аварийной ситуации с каналами связи: что произошло : Рубрика 13:27
- Приватбанк сообщает о сбое в работе 23 апреля : NNS Никополь 13:27
- В "ПриватБанке" произошел сбой: возможны проблемы в работе банкоматов и при оплате картами : РИА Мелитополь 13:23
- В "ПриватБанке" произошел масштабный сбой: не работают терминалы и банкоматы : Наше Місто Дніпро 13:22
- В ПриватБанке произошел сбой с каналами связи: происходят задержки в работе : Бессарабiя.UA 13:17
- 23.04.2022 12:33 В ПриватБанке произошел технический сбой: возможны проблемы и задержки в работе сервисов : Одессит.ua 13:10
- В "ПриватБанке" предупредили о возможных задержках в работе сервисов, банкоматов и оплаты картами : Гордон 13:06
- Приватбанк сообщил об аварийной ситуации: уже начались задержки в работе : Главком 13:05
- В "ПриватБанке" произошел сбой: возможны задержки в работе банкоматов и при оплате картой : Фокус 13:05
- ПриватБанк заявил о масштабном сбое: не работают терминалы : 5692.com.ua Каменский 13:05
- В ПриватБанке произошла аварийная ситуация: все сервисы учреждения могут работать с задержками : ТСН.ua 13:02
- 12:55 23.04.2022 ПриватБанк предупредил о возможных задержках в работе сервисов из-за аварийной ситуации с каналами связи : Интерфакс-Україна 13:00
- "Аварийная ситуация с каналами связи". В работе ПриватБанка произошел сбой : Zerkalo.mk.ua 12:57
- 23.04.2022 12:35 Виталий Хиневич Украинцев предупредили о сбоях в работе ПриватБанка : Редпост 12:56
- Сбой в работе "ПриватБанка": будут недоступны некоторые сервисы и функции : Информатор 12:53
- В "ПриватБанке" произошел сбой: возможны проблемы в работе банкоматов и при оплате картами : Obozrevatel 12:46
- Сбой в ПриватБанке: украинцы жалуются на работу терминалов и банкоматов : Вести.ua 12:45
- ПриватБанк сообщил об аварийной ситуации с каналами связи : InternetUA 12:42
- В ПриватБанке сообщили о техническом сбое: возможны перебои в работе : Слово і Діло 12:42
- сегодня в 12:00 В "ПриватБанке" произошел сбой : Трибун Луганска 12:41
- В сервисах ПриватБанка произошел сбой : Медиа-группа Объектив 12:40
- Днепряне снова не могут пользоваться сервисами "Приватбанка" : Новости Днепра 12:33
- В ПриватБанке возникла аварийная ситуация с каналами связи. Возможна задержка в работе сервисов : Еспресо TV 12:34
- 29 минут назад В ПриватБанке очередной сбой из-за аварии на каналах связи : Дело.ua 12:33
- Картами ПриватБанка невозможно рассчитаться в магазине : Finance.UA 12:32
- ПриватБанк предупредил о сбоях в работе из-за аварийной ситуации : Новое Время 12:31
- На каналах связи ПриватБанка произошел сбой : Укринформ 12:31
- Банкоматы и терминалы могут не работать: в ПриватБанке произошел сбой : Днепр Час 12:28
- Могут не работать банкоматы и терминалы: в "Приватбанке" случился сбой : Dnepr.Info 12:26
- В ПриватБанке произошел сбой: возможны перебои и задержки : 49000.com.ua 12:22
- В "Приватбанке" сбой: могут не работать банкоматы и терминалы : Odessa Online 12:18
- В ПриватБанке глобальный сбой: могут не работать терминалы и банкоматы : MY.UA 12:16
- В "ПриватБанке" авария с каналами связи: могут быть проблемы с оплатой картами : Vgorode.ua 12:15
- В "ПриватБанке" авария с каналами связи: могут быть проблемы с оплатой картами : Vgorode.ua 12:15
- В "ПриватБанке" авария с каналами связи: могут быть проблемы с оплатой картами : Vgorode.ua 12:15
- В "ПриватБанке" авария с каналами связи: могут быть проблемы с оплатой картами : Vgorode.ua 12:15
- В "ПриватБанке" авария с каналами связи: могут быть проблемы с оплатой картами : Vgorode.ua 12:15
- В "ПриватБанке" авария с каналами связи: могут быть проблемы с оплатой картами : Vgorode.ua 12:15
- В ПриватБанке сообщили о сбое в работе - из-за этого возможны перебои в работе сервисов банка : Преступности.нет 12:10
- 23 апреля 2022, 11:44 ПриватБанк сообщил об аварийных задержках в работе своих сервисов : LB.ua 12:08
- Приватбанк сообщил о временных задержках в работе : Минфин 12:08
- В ПриватБанке аварийная ситуация с каналами связи: клиенты могут столкнуться с задержками в работе : НикВести 12:07
- "Приватбанк" сообщает о сбоях в работе : Главное 12:06
- ПриватБанк сообщил об аварийной ситуации с каналами связи : ZN,UA 11:46
- ПриватБанк сообщил об аварийной ситуации - что происходит : Karachun.com.ua 11:45
- Картами Приватбанка невозможно рассчитаться в магазине: что произошло : Судебно-юридическая газета 11:36