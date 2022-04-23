Вы можете ненароком помогать врагу: командующий ВСУ обратился к украинцам с важным призывом (32)

- "Верьте в ВСУ": Залужный обратился к блогерам с просьбой насчет контента : Vgorode.ua 18:15
- Залужный призвал блогеров воздержаться от оценок боевых действий и решений командиров : UA-Футбол 16:14
- "Верьте Вооруженным силам Украины": Залужный обратился к украинцам с важным посылом : Politeka 15:40
- Главнокомандующий ВСУ призвал граждан не оценивать публично боевые действия : Фокус 15:35
- "Верьте ВСУ". Залужный призвал украинцев не оценивать публично боевые действия, логистику и решения командиров : Новое Время 15:31
- 14:49 23.04.2022 Залужный призвал украинцев воздержаться от публичных оценок боевых действий, логистики, обеспечения и решений командиров : Интерфакс-Україна 15:00
- Залужный просит воздержаться от публичных оценок боевых действий! : Утренний город 14:45
- "Не становитесь инструментом врага": воздержаться от публичных оценок боевых действий призвал Залужный блогеров : Телеканал "Дом" 14:45
- 23.04.2022, 13:52 "Не становитесь инструментом в руках врага": Залужный обратился к украинцам с призывом : В Час Пик 14:18
- Вы можете ненароком помогать врагу: командующий ВСУ обратился к украинцам с важным призывом : Апостроф 14:00
- Залужный призвал блогеров не оценивать публично боевые действия и решения командиров : УНИАН 13:53
- Залужный попросил блогеров воздержаться от публичных оценок боевых действий и решений командиров : Українські національні новини 13:45
- Залужный попросил блогеров воздержаться от публичных оценок боевых действий и решений командиров : ПрессОрг24 13:45
- Залужный обратился к блогерам: Не распространяйте непроверенную информацию, не становитесь пособниками врага : Измаил вечерний 13:44
- Главнокомандующий ВСУ призвал блоггеров не оценивать боевые действия : Слово і Діло 13:42
- "Не становитесь инструментом". Залужный призвал блогеров не оценивать боевые действия : Шиповник.ua 13:31
- 12:46 23 Апр 2022 Залужный обратился к блоггерам: Не становитесь инструментом у коварного и безжалостного врага! : Рубрика 13:27
- Главнокомандующий ВСУ обратился к блоггерам: "Не становитесь инструментом в руках врага" : ТСН.ua 13:16
- Не становитесь инструментом в руках врага, - Залужный обратился к блогерам : Вести.ua 13:15
- Главнокомандующий ВСУ снова призвал не распространять информацию, которая может навредить армии : Преступности.нет 13:10
- "Информация используется врагом". Залужный снова обратился к блогерам : ОстроВ 13:10
- Апрель, 23 в 12:48 Не становитесь инструментом в руках врага: Залужный обратился к блогерам : ICTV Факти 13:06
- Главнокомандующий ВСУ обратился к популярным блогерам: помолчите : Главком 13:05
- Залужный обратился с категорическим требованием к пользователям соцсетей и блогерам : Еспресо TV 13:05
- Не ставайте інструментом в руках ворога: Залужний звернувся до блогерів : MY.UA 13:01
- Залужный обратился к блоггерам: Не становитесь инструментом в руках врага : Українська правда 12:40
- 23 апреля 2022, 12:08 Залужный призывает блогеров воздержаться от публичных оценок боевых действий, логистики и решений командиров : LB.ua 12:38
- Залужный: Не распространяйте непроверенную информацию, не становитесь пособниками врага : ЛІГАБізнесІнформ 12:38
- Залужный обратился к блоггерам: Не становитесь инструментом в руках врага : Главное 12:36
- 23.04.22 12:19 Залужный просит воздержаться от публичных оценок боевых действий: Только военное руководство владеет всей полнотой информации : Цензор.Нет 12:32
- "Не становитесь инструментом". Залужный призвал блогеров не оценивать боевые действия : РБК-Україна 12:31
- Верьте ВСУ, - Залужный призвал воздержаться от публичных оценок боевых действий и решений командиров : 24 канал 12:30