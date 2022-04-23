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Вы можете ненароком помогать врагу: командующий ВСУ обратился к украинцам с важным призывом

Вы можете ненароком помогать врагу: командующий ВСУ обратился к украинцам с важным призывом (32)

Апостроф 2022.04.23 14:00
суббота, 23 апреля 2022, 13:56 Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к населению с просьбой не распространять и не комментировать военную информацию, чтобы не помогать врагу наносить ущерб украинским военным. Об этом он написал в Telegram-канале. Он подчеркнул, что, несмотря на неоднократные предупреждения, в сети все равно кое-где продолжает появляться информация, которую враг использует для
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