Вы можете ненароком помогать врагу: командующий ВСУ обратился к украинцам с важным призывом (32)

Апостроф 2022.04.23 14:00

суббота, 23 апреля 2022, 13:56 Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к населению с просьбой не распространять и не комментировать военную информацию, чтобы не помогать врагу наносить ущерб украинским военным. Об этом он написал в Telegram-канале. Он подчеркнул, что, несмотря на неоднократные предупреждения, в сети все равно кое-где продолжает появляться информация, которую враг использует для