Двое российских оккупантов между собой обсудили, как боятся ВСУ (аудиоперехват) (26)

- "Они готовы умереть здесь": оккупанты шокированы от сопротивления, которое им оказывают ВСУ : Вести-UA 16:48
- Захватчики шокированы сопротивлением ВСУ и признают силу украинской армии - СБУ : NNS Никополь 16:27
- "Я видел их, они готовы умереть здесь. Так что ты не высовывайся и много не пей", - рашисты жалуются друг другу на жизнь и ВСУ (АУДИО) : Iнше ТВ 15:06
- Шокированы сопротивлением ВСУ: обнародован новый разговор оккупантов : Слово і Діло 14:42
- "Я видел их, они готовы умереть здесь": рашисты в шоке от сопротивления украинских защитников (Видео) : Днепровская Панорама 14:41
- Оккупанты шокированы сопротивлением и боятся ВСУ даже в оккупированных городах: СБУ перехватила новый разговор : Еспресо TV 14:34
- 23 апреля, 14:26 Российские нацисты боятся украинских воинов даже на оккупированных территориях и жалуются друг другу на свое командование : Думская.net 14:33
- "Устали мы здесь": оккупанты шокированы сопротивлением украинских защитников (аудио) : Realist.online 14:11
- 23 апреля 2022 13:55 СБУ: "Рашисты в шоке от сопротивления, которое им оказывают украинские защитники" : Dynamomania.com 14:04
- "Устали мы здесь": СБУ выложила перехват шокированных рашистов от сопротивления украинцев : Українські національні новини 13:45
- "Устали мы здесь": СБУ выложила перехват шокированных рашистов от сопротивления украинцев : ПрессОрг24 13:45
- Оккупанты шокированы сопротивлением, которое им оказывают украинские защитники : Odessit.in.ua 13:33
- 23.04.22 13:15 "Устали мы здесь! У нас снайпер сидит. Четыре человека снял сегодня": российские военные боятся ВСУ даже в оккупированных городах, - перехват СБУ. АУДИО : Цензор.Нет 13:32
- "Они готовы здесь умереть": оккупанты боятся ВСУ даже в оккупированных городах - перехват разговора : Сегодня.ua 13:31
- СБУ опубликовала новый разговор: оккупанты шокированы от сопротивления, которое им оказывают ВСУ : РБК-Україна 13:31
- Устали мы здесь, - россияне шокированы сопротивлением, которое оказывают ВСУ : 24 канал 13:30
- Российские захватчики шокированы сопротивлением украинских защитников - аудиоперехват СБУ : ZN,UA 13:17
- Оккупанты шокированы сопротивлением, которое им оказывают украинские защитники : Одесская Правда 13:17
- "Они восемь лет учились воевать": российские оккупанты в телефонных разговорах говорят, что боятся ВСУ : ТСН.ua 13:16
- Оккупанты шокированы сопротивлением, которое им оказывают украинские защитники : Одесса-Медиа 13:10
- Российские военные боятся ВСУ даже в оккупированных городах : Укринформ 13:01
- Росіяни шоковані супротивом українських захисників: СБУ перехопила розмову окупанта : MY.UA 12:46
- Двое российских оккупантов между собой обсудили, как боятся ВСУ (аудиоперехват) : УНИАН 12:45
- "Командование боится оставаться даже в тылу" - россияне признали силу украинских : Gazeta.ua 12:45
- Апрель, 23 в 12:35 Россияне шокированы сопротивлением украинских защитников: СБУ перехватила разговор оккупанта : ICTV Факти 12:36
- Квітень, 23 в 12:35 Росіяни шоковані супротивом українських захисників: СБУ перехопила розмову окупанта : ICTV Факти 12:36