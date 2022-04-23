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Фокус: Украина

Двое российских оккупантов между собой обсудили, как боятся ВСУ (аудиоперехват)

Двое российских оккупантов между собой обсудили, как боятся ВСУ (аудиоперехват) (26)

УНИАН 2022.04.23 12:45
Виолетта Орлова 12:31, 23.04.22 Один из оккупантов жалуется другому, что возле них сидит снайпер, который за сегодня уже ликвидировал четырех россиян. Оккупанты боятся ВСУ \ скриншот с видео Российские оккупанты боятся украинских военных и чувствуют себя в опасности даже в тех населенных пунктах, которые им удалось временно оккупировать. Об этом говорится в аудиоперехвате разговора двух оккупантов, который опубликовала СБУ.
СНАЙПЕР, СОСЛУЖИВЕЦ, ОККУПАНТ, УСТАЛЬ, ЗАХВАТЧИК, ВОИН, Украина, Россия

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