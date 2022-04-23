Под Мариуполем ВСУ "перемололи" почти весь личный состав полицаев "ДНР" - разведка (43)

- Большинство "народных милиционеров" погибли под Мариуполем : Mrpl.City 17:10
- Почти вся "народная милиция ДНР" пала под Мариуполем - разведка : ПрессОрг24 16:45
- Разведка уточнила потери врага в боях за Мариуполь : Апостроф 16:45
- "Милиция ДНР" фактически прекратила существование в боях под Мариуполем - детали от украинской разведки : Телеканал "Дом" 16:45
- 23 апреля 2022, 16:20 Украинская разведка сообщила, что большинство подразделений оккупантов "днр" ликвидированы под Мариуполем : Восточный Вариант 16:45
- Разведка: из ОРДЛО вычистили всех "милиционеров" : СтопКор 16:35
- ГУР МО: в "днр" практически не осталось "народных милиционеров" - большинство погибло в боях под Мариуполем : World News 14:58
- В боях под Мариуполем погибли практически все "милиционеры ДНР" : Realist.online 15:11
- У "ДНР" практически не осталось "народных милиционеров": несут колоссальные потери под Мариуполем : Politeka 15:10
- Украинские воины ликвидировали почти всех "народных милиционеров ДНР" : Lenta.ua 15:08
- 23 апреля 2022, 14:39 В Мариуполе российские оккупанты анонсировали "регистрацию" жилья : LB.ua 15:08
- В "ДНР" больше не осталось "народных милиционеров" - большинство погибло под Мариуполем : GlamWISH 15:01
- Большинство подразделений "МВД ДНР" погибло в боях под Мариуполем - разведка : Новости Донбасса 14:54
- Под Мариуполем ВСУ "перемололи" почти всех полицаев "ДНР" - разведка : Вести-UA 14:48
- В "ДНР" почти не осталось "народных милиционеров": 4 тысячи потеряны только под Мариуполем - разведка : ZN,UA 14:47
- Почти вся "народная милиция ДНР" пала под Мариуполем - разведка : Українські національні новини 14:45
- Почти всех "народных милиционеров" "ДНР" уже ликвидировали, - ГУР : DsNews 14:41
- В "ДНР" практически не осталось "народных милиционеров" - большинство погибло в боях под Мариуполем : Комментарии.UA 14:40
- 23 апреля 2022, 14:15 Большинство "народных милиционеров днр" погибли в боях под Мариуполем, - ГУР : LB.ua 14:38
- 13:36 23 Апр 2022 Украинская разведка сообщила о гибели под Мариуполем практически всех "милиционеров ДНР" : Рубрика 14:27
- Почти все погибли под Мариуполем: в "ДНР" практически не осталось "народных милиционеров" : Днепровская Панорама 14:11
- У террористической организации ДНР уже почти нет "милиции": гибнет под Мариуполем - ГУР : ЛІГАБізнесІнформ 14:08
- "Народная милиция "ДНР" заканчивается под Мариуполем - рашисты ее бросили под ВСУ, - ГУР : Iнше ТВ 14:06
- Апрель, 23 в 14:00 В "ДНР" почти не осталось "милиционеров": ликвидированы в боях под Мариуполем : ICTV Факти 14:06
- 23.04.22 13:01 К боям на мариупольском направлении оккупанты привлекли весь личный состав так называемого "МВД "ДНР": почти все "народные милиционеры" ликвидированы, - разведка : Цензор.Нет 14:02
- В "ДНР" больше не осталось "народных милиционеров" - большинство погибло под Мариуполем : УНИАН 13:52
- В боях под Мариуполем погибло большинство "народных милиционеров "ДНР" - разведка : Сегодня.ua 13:46
- Потери составили 1,5 тысячи. Большинство "народных милиционеров ДНР" погибли в боях под Мариуполем - украинская разведка : Новое Время 13:46
- 23 апреля 2022, 13:03 ГУР МО: в "днр" практически не осталось "народных милиционеров" - большинство погибло в боях под Мариуполем : Восточный Вариант 13:45
- Почти всех "народных милиционеров" боевиков уже ликвидировали - ГУР : Українська правда 13:40
- Большая часть "народной милиции ДНР" уничтожена в Мариуполе, - ГУР : Еспресо TV 13:34
- 23 апреля 2022, 13:19 "ДНР" осталась без "внутренних войск": защитники Мариуполя разбили тысячи "народных милиционеров" : Dialog.ua 13:25
- 23.04.2022, 13:00 "ДНР" утилизировала под Мариуполем почти всех своих "народных милиционеров" : В Час Пик 13:18
- В боях за Мариуполь погибли почти все "милиционеры" из ОРДО - разведка : Слово і Діло 13:12
- Под Мариуполем ВСУ "перемололи" почти весь личный состав полицаев "ДНР" - разведка : Главред 13:06
- В боях под Мариуполем оккупанты потеряли почти всех "милиционеров ДНР", - разведка : Главное 13:06
- 23 апреля, 12:49 Большинство "народных милиционеров" из числа террористов "ДНР" погибли под Мариуполем, - разведка : Думская.net 13:03
- В боях за Мариуполь ликвидировано большинство "народных милиционеров" из ОРДО - разведка : Obozrevatel 13:01
- В боях за Мариуполь погибли практически все "милиционеры днр" - разведка : Укринформ 13:01
- В псевдореспубликах почти не осталось "народных милиционеров": погибли в боях под Мариуполем : 24 канал 13:00
- В боях под Мариуполем оккупанты потеряли почти всех "милиционеров" из ОРДО, - разведка : РБК-Україна 12:46
- Практически все "народные милиционеры ДНР" убиты в боях под Мариуполем - разведка : ОстроВ 12:40
- Большинство "народных милиционеров ДНР" погибло в боях под Мариуполем - разведка : ТСН.ua 12:31