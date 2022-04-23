Под Мариуполем ВСУ "перемололи" почти весь личный состав полицаев "ДНР" - разведка (43)

Главред 2022.04.23 13:06

23 апреля 2022, 12:58 На фронт оккупанты бросили военнослужащих "внутренних войск ДНР" и даже курсантов. Стало известно о колоссальных потерях оккупантов в Украине / генштаб ВСУ В боях на Мариупольском направлении оккупанты РФ привлекли весь личный состав "МВД ДНР" и большинство погибло. Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, оккупантами были привлечены и военнослужащие "внутренних войск ДНР", даже