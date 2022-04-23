Арахамия: "Каждый пленный враг - это потенциальная жизнь нашего героя на обмен" (27)

ZN,UA 2022.04.23 13:17

23 апреля, 2022, 13:11 Глава украинской делегации на переговорах с РФ заявил, что при современных боях артиллерии на больших расстояниях брать пленных стало гораздо труднее. © 24 канал Глава украинской делегации на переговорах с Российской Федерацией, народный депутат Давид Арахамия заявил, что каждый пленный враг - это потенциальная жизнь нашего героя на обмен. "Вижу много комментариев от разъяренных украинцев о том, зачем брать