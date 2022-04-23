23.04.22 12:51 Черниговщину в очередной раз обстреляли с территории России. Около 10 гранат выпущено из гранатомета, - Госпогранслужба (29)

- Черниговскую область в четвертый раз после освобождения обстреляли из россии : ПрессОрг24 16:45
- Российская армия атаковала позиции украинских пограничников в Черниговской области : Судебно-юридическая газета 16:36
- 23.04.2022 15:41 Обстрел Черниговщины: 10 гранат разорвались рядом с пограничным селом : ДонПресс 16:03
- Черниговскую область обстреляли из гранатометов с территории России : КП в Украине 15:45
- Территорию Черниговской область обстреляли из России : Bigmir)net Новости 15:39
- Россияне опять обстреляли Черниговскую область со своей территории : Вести-UA 14:48
- Черниговскую область в четвертый раз после освобождения обстреляли из россии : Українські національні новини 14:45
- С территории РФ обстреляли Черниговскую область : Bigmir)net Новости 14:39
- Войска РФ снова обстреляли пограничников на Черниговщине : Lenta.ua 14:38
- Оккупанты снова обстреляли пограничников в Черниговской области : Сегодня.ua 14:31
- Выпустили 10 ракет: Черниговщину снова обстреляли с территории России : РИА Мелитополь 14:23
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- Выпустили десять гранат. РФ в четвертый раз обстреляла Черниговскую области после деоккупации от российских военных : Новое Время 14:16
- Апрель, 23 в 13:38 Оккупанты в четвертый раз обстреляли Черниговщину с территории России : ICTV Факти 14:06
- Российские военные обстреляли из гранатомета позиции пограничников в Черниговской области : Еспресо TV 14:05
- Пограничников в Черниговской области снова обстреляли с территории России : Главком 14:05
- Выпустили 10 ракет: Черниговщину снова обстреляли с территории России : ТСН.ua 14:01
- Россияне снова обстреляли Черниговскую область со своей территории : УНИАН 13:51
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- 23 апреля 2022, 13:17 Черниговщину снова обстреляли с территории России, пограничники не пострадали : LB.ua 13:38
- 13 минут назад Украинских пограничников снова обстреляли с территории России : Дело.ua 13:33
- 23.04.22 12:51 Черниговщину в очередной раз обстреляли с территории России. Около 10 гранат выпущено из гранатомета, - Госпогранслужба : Цензор.Нет 13:32
- Черниговских пограничников снова обстреляли с территории России: появились подробности : Obozrevatel 13:31
- 12:57 23 Апр 2022 В Черниговской области российские захватчики снова обстреляли пограничников : Рубрика 13:27
- Россия в четвертый раз обстреляла позиции пограничников в Черниговской области : РБК-Україна 13:16
- 12:59 23.04.2022 Оккупанты в четвертый раз обстреляли Черниговскую область из территории России : Интерфакс-Україна 13:15
- Россияне снова обстреляли пограничников на Черниговщине : Українська правда 13:10
- Россияне снова обстреляли пограничников на Черниговщине : Главное 13:06
- Россияне снова обстреляли пограничников на Черниговщине : Главное 13:06