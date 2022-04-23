23.04.22 12:51 Черниговщину в очередной раз обстреляли с территории России. Около 10 гранат выпущено из гранатомета, - Госпогранслужба (29)

Цензор.Нет 2022.04.23 13:32

Вчера вечером из Российской Федерации обстреляли украинскую территорию на участке отдела "Горск" Черниговского пограничного отряда. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы. Как отмечается, около десяти гранат, выпущенных из-за границы из автоматического гранатомета, разорвались недалеко от пограничного села Сеньковка. "Это уже четвертый зафиксированный пограничниками обстрел Черниговщины с