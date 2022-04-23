Террористы без веры: Катя Осадчая показала, как оккупант рассказывает жене о циничных "пасхалках" (44)

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- 23.04.2022 16:29 Враг готовит обстрелы на Пасху: на снарядах пишет "Христос Воскрес". "Развлекаемся, как можем" : ДонПресс 16:33
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- Оккупанты пишут на снарядах "Христос Воскрес!" и готовятся обстреливать мирное население на Пасху - СБУ : ZN,UA 15:47
- Для новых обстрелов оккупанты пишут на снарядах "Христос воскрес!" - перехваченный разговор : Gazeta.ua 15:45
- Пишут на снарядах "Христос Воскрес": о планах оккупантов усилить обстрелы на Пасху предупредили в СБУ : Телеканал "Дом" 15:45
- Оккупанты пишут на снарядах "Христос Воскрес": СБУ предупредила, что враг готовится усилить обстрелы на Пасху : Українські національні новини 15:45
- В Николаевской области для новых обстрелов оккупанты пишут на снарядах "Христос воскрес!" : Измаил вечерний 15:44
- РФ планирует обстрелы на Пасху, российские военные пишут на снарядах "Христос Воскрес!" - СБУ (аудио) : Центр журналистских расследований 15:44
- Пишут на снарядах "Христос Воскрес!": СБУ сообщает, что оккупанты планируют обстрелы на Пасху : Слово і Діло 15:42
- "Танкисты на снарядах пишут "Христос воскрес!" Развлекаемся, как можем": На Николаевщине оккупанты планируют увеличить количество обстрелов на Пасху : Преступности.нет 15:40
- Апрель, 23 в 15:17 Пишут на снарядах Христос Воскрес: оккупанты готовятся к обстрелам на Пасху : ICTV Факти 15:36
- 23.04.22 14:37 "Пацаны пасхалки хохлам готовят. На снарядах пишут "Христос воскрес!" Развлекаемся, как можем", - перехваченный разговор оккупанта. ВИДЕО : Цензор.Нет 15:32
- Пишут на снарядах "Христос воскрес!": СБУ перехватила разговор об увеличении обстрелов оккупантами Николаевщины : Николаевский центр журналистских расследований 15:29
- 14:52 23 Апр 2022 В СБУ сообщили о возможном усилении вражеских обстрелов на Пасху: захватчики пишут на снарядах "Христос Воскрес!" : Рубрика 15:27
- "Пасхалки хохлам готовим". Оккупанты будут обстреливать Украину на Пасху - перехват разговора : Сегодня.ua 15:16
- Российский оккупант: "Танкисты пишут на снарядах "Христос воскрес!" (АУДИО) : ОстроВ 15:10
- 23 апреля 2022, 14:27 Оккупанты готовят для украинцев "пасхалки": танкисты на снарядах пишут "Христос Воскрес!" : LB.ua 15:08
- Оккупанты, базирующиеся в Николаевской области, пишут на снарядах "Христос Воскрес!" : НикВести 15:07
- Рашисты под Николаевом "Пасху хохлам готовят - на снарядах пишут "Христос Воскрес!", - перехват СБУ (АУДИО) : Iнше ТВ 15:06
- "Пасхалки хохлам готовят": оккупанты готовятся к новым обстрелам и пишут на снарядах Христос воскрес : Главред 15:06
- 23 апреля 2022 14:48 Перехват СБУ: для новых обстрелов оккупанты пишут на снарядах "Христос Воскрес!" : Dynamomania.com 15:04
- Захватчики планируют обстрелы на Пасху и пишут на снарядах "Христос Воскрес!" - СБУ : Укринформ 15:01
- Оккупанты пишут на снарядах "Христос Воскрес!" для новых обстрелов на Пасху - СБУ : ТСН.ua 15:01
- Пишут на снарядах "Христос Воскрес". Оккупанты на Пасху планируют обстрел гражданских, - СБУ : РБК-Україна 14:46
- СБУ поведала о циничных "пасхалках" оккупантов: пишут на снарядах "Христос воскрес!" : Українська правда 14:40