Террористы без веры: Катя Осадчая показала, как оккупант рассказывает жене о циничных "пасхалках" (44)

Апостроф. Лайм 2022.04.23 18:11

Ведущая отреагировала на "планы" рашистов на Пасху Наталья Лавринец суббота, 23 апреля 2022, 17:55 Катя Осадчая показала телефонный разговор оккупанта со своей женой, который в очередной раз доказывает, что для русских не существует ничего святого. На записи, перехваченной СБУ, рашист рассказывает об опасных "сюрпризах", которые они готовят украинцам на Пасху. "Тут он пацаны пасхалки хохлам уже готовят.