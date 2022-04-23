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Воздушное командование "Юг" информирует о ракетных ударах по Одессе

Воздушное командование "Юг" информирует о ракетных ударах по Одессе (100)

Правда за Одессу 2022.04.23 17:51
Автор: Александра Поляк 16:02 23.04.2022 Информация опубликована на официальном сайте Одесского городского совета. Сегодня, 23 апреля, с 14.00 до 15.00 группировка противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" вела боевые действия по уничтожению крылатых ракет противника, которые были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95 РФ из акватории Каспийского моря. Во время ведения боевых действий воинами зенитных ракетных подразделений
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