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Оккупанты ракетами обстреляли Одессу: что известно

Оккупанты ракетами обстреляли Одессу: что известно (26)

Информационное Сопротивление 2022.04.23 17:42
17:21 | 23.04.2022 Российской-фашистские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук проинформировал, что продолжается спасательная операция. "Пытаясь как можно быстрее сообщить о последствиях ракетных ударов по городам и разным объектам нашей страны, граждане, медиа и блогеры часто спешат выкладывать в социальные сети видео обстрелов и при этом называют
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