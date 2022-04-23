В Херсонской области ликвидировали двух российских генералов, еще один ранен - ГУР (23)

- В Херсонской области ликвидировали двух российских генералов : Odessa Online 18:18
- На Херсонщине ликвидированы два генерала, - разведка : OstanniPodii.com 18:12
- ВСУ ликвидировали двух российских генералов в Херсонской области : Online.ua 18:11
- На Херсонщине ВСУ уничтожили один из пункт управления оккупантов и двух генералов : UA.news 17:56
- В Херсонской области украинские защитники ликвидировали двух российских генералов - разведка : ТСН.ua 17:46
- В Херсонской области ликвидировали двух российских генералов, еще один ранен - ГУР : Слово і Діло 17:42
- ВСУ нанесли сокрушительный удар по передовому пункту управления: сразу два вражеских генерала ликвидированы : Politeka 17:40
- 23.04.2022 :: 17:29 В Херсонской области ВСУ уничтожили командный пункт оккупантов и ликвидировали двух генералов : Транспортный бизнес 17:38
- В Херсонской области ликвидированы два российских генерала : Спорт.ua 17:34
- 23.04.2022 17:06 Украинскими военными на Херсонщине уничтожено двух российских генералов и ранили еще одного : ДонПресс 17:33
- 23.04.22 17:06 ВСУ ударили по оккупационному пункту управления в Херсонской области. 2 российских генерала ликвидированы, - разведка : Цензор.Нет 17:32
- В результате удара по командному пункту РФ в Херсонской области ликвидированы два генерала - ГУР : Сегодня.ua 17:31
- ВСУ уничтожили пункт управления 49-й российской армии и ликвидировали двух генералов : Укринформ 17:31
- Украинские военные уничтожили пункт управления 49 Общевоенной армией РФ : ТСН.ua 17:31
- 23.04.2022 в 17:16 ГУР: Во время удара по командному пункту оккупантов были уничтожены два генерала : InfoResist.org 17:30
- В результате атаки на командный пункт оккупантов убили двух российских генералов, еще один в тяжелом состоянии : Николаевский центр журналистских расследований 17:24
- В Херсонской области ВСУ уничтожили командный пункт оккупантов и ликвидировали двух генералов : РБК-Україна 17:16
- ВСУ уничтожили командный пункт оккупантов: ликвидировано двух генералов, один - тяжело ранен : УНИАН 17:15
- ВСУ в Херсонской области ликвидировали еще двух генералов РФ : Realist.online 17:11
- Разведка уточняет: во время удара по командному пункту рашистов убиты два генерала, еще один тяжело ранен : ОстроВ 17:10
- Под Херсоном ВСУ уничтожили двоих российских генералов, еще один тяжело ранен : Главное 17:06
- 23 апреля, 17:01 Сокрушительный удар по передовому пункту управления: украинские воины ликвидировали двух генералов российских нацистов, еще один тяжело ранен, - ГУР : Думская.net 17:03
- 16:58 23.04.2022 ВСУ нанесли удар по передовому пункту управления оккупантов в Херсонской области, два генерала ликвидированы - ГУР : Интерфакс-Україна 17:00