В Херсонской области ликвидировали двух российских генералов, еще один ранен - ГУР (23)

Слово і Діло 2022.04.23 17:42

23 апреля 2022, 17:36 Главное управление разведки Минобороны сообщает о ликвидации двух российских генералов в Херсонской области. Как сообщает разведка, в прошедшие сутки, 22 апреля, ВСУ нанесли удар по передовому пункту управления 49 Общевоенной армии российских оккупационных войск, который вопреки боевым установкам и здравому смыслу был размещен на незначительном удалении от линии боевого столкновения в Херсонской области.