Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов (3)

Матриця свободи 2022.04.29 08:26
07:21 29 апреля "Укрзализныця" обнародовала график движения эвакуационных
поездов на 29 апреля.
Эвакуационные поезда по Украине на 29 апреля:
11:30-219/220 Запорожье-1-Львов;
14:30-220/219 Львов -Запорожье-1;
16:30-234/233 Покровск-Чоп;
23:30-234/233 Чоп -Днепр;
06:00 -209/210 Ивано-Франковск -Харьков-Пас.
Поезда за границу буду курсировать по следующему расписанию:
Поезда в Польшу:
ПОЕЗД, ЛЕВ, УКРЗАЛИЗНЫЦЯ, ЗАПОРОЖЬЕ, ДНЕПР, ЧОП, Львов
, Харьков
, Ивано-Франковск
, Запорожье
, Киев
, Украина
, Одесса
, Ужгород
, Винница
, Россия