Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов (3)

Матриця свободи 2022.04.29 08:26

07:21 29 апреля "Укрзализныця" обнародовала график движения эвакуационных поездов на 29 апреля. Эвакуационные поезда по Украине на 29 апреля: 11:30-219/220 Запорожье-1-Львов; 14:30-220/219 Львов -Запорожье-1; 16:30-234/233 Покровск-Чоп; 23:30-234/233 Чоп -Днепр; 06:00 -209/210 Ивано-Франковск -Харьков-Пас. Поезда за границу буду курсировать по следующему расписанию: Поезда в Польшу: