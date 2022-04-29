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ВСУ отразили 4 вражеские атаки на Востоке: оккупанты потеряли 173 бойца и много техники

ВСУ отразили 4 вражеские атаки на Востоке: оккупанты потеряли 173 бойца и много техники (14)

24 канал 2022.04.29 22:30
29 апреля 2022, 22:08 ВСУ отразили 4 вражеских атаки на Востоке Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. На Донецком и Луганском направлениях ВСУ отразили 4 атаки врага. Источник: ОТГ "Восток" Соответствующую информацию обнародовали в оперативно-тактической группировке "Восток" вечером 29 апреля. В течение суток российские фашистские войска совершили 4 атаки, - сообщают в пресс-службе ОТГ.
ОККУПАНТ, ВРАГ, ГЕНШТАБ, СЕВЕРОДОНЕЦК, ВОЙСКО, ПРОТИВНИК, Азовсталь, Россия, Украина, Донецк, Луганск, Харьков
2022.04.30 (14)

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