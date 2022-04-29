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Попали в жилищный сектор и хозяйственные постройки: подробности утренних обстрелов на Днепропетровщине

Попали в жилищный сектор и хозяйственные постройки: подробности утренних обстрелов на Днепропетровщине (1)

ВідкритийTV 2022.04.29 09:11
29.04.2022 08:46 Александр Коптев Председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук рассказал подробности утреннего обстрела российскими оккупантами сёл на границе области. Об этом сообщает Відкритий со ссылкой на Telegram-канал Николая Лукашука. По его словам, рашисты попали в жилищный сектор и хозяйственные постройки. Очевидно, что обстреливали именно мирных жителей, ведь здесь нет и никогда небыло военных объектов.
РЕЗНИЧЕНКО, ОККУПАНТ, ДНЕПРОПЕТРОВЩИНА, ГРАД, ДВОР, ВРАГ, Резниченко, Днепропетровск, Украина, Кострома, Россия, Одесса
2022.04.30 (1)

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