Попали в жилищный сектор и хозяйственные постройки: подробности утренних обстрелов на Днепропетровщине (1)

ВідкритийTV 2022.04.29 09:11
29.04.2022 08:46 Александр Коптев
Председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук рассказал
подробности утреннего обстрела российскими оккупантами сёл на границе
области.
Об этом сообщает Відкритий со ссылкой на Telegram-канал Николая Лукашука.
По его словам, рашисты попали в жилищный сектор и хозяйственные постройки.
Очевидно, что обстреливали именно мирных жителей, ведь здесь нет и никогда
небыло военных объектов.
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