Попали в жилищный сектор и хозяйственные постройки: подробности утренних обстрелов на Днепропетровщине (1)

ВідкритийTV 2022.04.29 09:11

29.04.2022 08:46 Александр Коптев Председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук рассказал подробности утреннего обстрела российскими оккупантами сёл на границе области. Об этом сообщает Відкритий со ссылкой на Telegram-канал Николая Лукашука. По его словам, рашисты попали в жилищный сектор и хозяйственные постройки. Очевидно, что обстреливали именно мирных жителей, ведь здесь нет и никогда небыло военных объектов.