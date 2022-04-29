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И Зеленский, и путин планируют принять участие в саммите G20

И Зеленский, и путин планируют принять участие в саммите G20 (1)

Слово і Діло 2022.04.29 13:42
29 апреля 2022, 13:24 Президент Украины Владимир Зеленский и президент россии владимир путин приняли приглашение принять участие в саммите "Большой двадцатки" на Бали в ноябре. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на президента Индонезии Джоко Видодо. Видодо созванивался с путиным в пятницу: "Я выразил надежду, что война может скоро закончиться и мирное решение путем переговоров может быть достигнуто".
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2022.04.30 (1)

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