С территории "Азовстали" эвакуировали 20 гражданских, которых достали из-под завалов - это женщины и дети (27)

Українські національні новини 2022.04.30 21:44

КИЕВ. 30 апреля. УНН. По состоянию на 19:40 с территории "Азовстали" удалось эвакуировать 20 гражданских, это женщины и дети. Об этом сообщил заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар, передает УНН. Детали По его словам, всю ночь на территории завода "Азовсталь", где скрывается много мирных граждан, работала ствольная артиллерия, которая повлекла завалы и разрушения.