С территории "Азовстали" эвакуировали 20 гражданских, которых достали из-под завалов - это женщины и дети (27)

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- Из Азовстали эвакуировали 20 гражданских - Азов : Bigmir)net Новости 22:39
- 30 апреля 2022 22:18 Из "Азовстали" эвакуировали 20 гражданских, раненых военных проигнорировали : Dynamomania.com 22:34
- Мариуполь: эвакуация из "Азовстали" женщин и детей стартовала, но есть проблемы : СтопКор 22:34
- Из "Азовстали" удалось эвакуировать 20 гражданских, остальные еще ждут помощи : Николаевские новости 22:27
- С "Азовстали" началась эвакуация гражданских, раненых военных не берут - Паламар : Слово і Діло 22:12
- Из "Азовстали" эвакуировали 20 гражданских - Паламар : NewsMir.info 22:04
- 30 апреля, 21:40 Из "Азовстали" эвакуировали первых двадцать мирных жителей : Думская.net 22:03
- Мариуполь: начался процесс эвакуации женщин и детей с территории "Азовстали" : Одесский Наблюдатель 22:01
- C территории "Азовстали" удалось вывести десятки людей: замкомандира "Азова" раскрыл детали : GlamWISH 22:01
- Замкомандира "Азова" рассказал, как проходит эвакуация из "Азовстали" в Мариуполе (видео) : УНИАН 21:45
- С территории "Азовстали" эвакуировали 20 гражданских, которых достали из-под завалов - это женщины и дети : Українські національні новини 21:44
- Сегодня удалось эвакуировать 20 гражданских с Азовстали : UA-Футбол 21:44
- 21:00 30.04.2022 С территории "Азовсталі" смогли вывезти 20 гражданских - "Азов" : Петр и Мазепа 21:40
- С "Азовстали" эвакуировали 20 человек, - заместитель командира полка "Азов" : Судебно-юридическая газета 21:35
- С Азовстали для эвакуации передали 20 человек, - заместитель командира полка "Азов" : Еспресо TV 21:34
- В "Азове" подтвердили эвакуацию 20 гражданских из "Азовстали" и требуют вывезти раненых военных. Видео : Страна.ua 21:31
- Из "Азовстали" эвакуировали 20 гражданских, - заместитель командира "Азова" : Газета День 21:28
- Из "Азовстали" эвакуировали 20 гражданских - Паламар : Укринформ 21:16
- Из "Азовстали" удалось эвакуировать 20 гражданских, остальные еще ждут помощи : КП в Украине 21:15
- На "Азовстали" началась эвакуация : Винница Реал 21:11
- Из "Азовстали" эвакуировали 20 мирных жителей Мариуполя : Online.ua 21:10
- "Передали в условленное место 20 женщин и детей": Замкомандира "Азов" рассказал, как проходит эвакуация гражданских из "Азовстали" : Преступности.нет 21:10
- Мариуполь: начался процесс эвакуации женщин и детей с территории "Азовстали" : Odessa Online 21:09
- Командир полка "Азов" просит эвакуировать с "Азовстали" раненных военных : НикВести 21:06
- 30.04.2022 20:43 В "Азове" подтвердили начало эвакуации мирных граждан из "Азовстали" : ДонПресс 21:03
- С территории "Азовстали" смогли вывести 20 раненых гражданских: они должны попасть в Запорожье : ТСН.ua 21:01
- Передали для эвакуации. На Азовстали из-под завалов достали 20 гражданских - замкомандира полка Азов : Новое Время 20:46