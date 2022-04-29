ОБСЕ закрывает специальную мониторинговую миссию в Украине (1)

НикВести 2022.04.29 12:06
11:56, 29 Апреля, 2022
Глава ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный
секретарь ОБСЕ Хельга Шмид объявили, что ОБСЕ примет немедленные меры для
закрытия Специальной мониторинговой миссии в Украине.
Об этом говорится в пресс-релизе организации.
Соответствующее решение было принято после того, как 31 марта 2022 года
Россия не дала продолжить действие мандата Специальной мониторинговой
миссии ОБСЕ в Украине.
УКРАИНА, МИССИЯ, МАНДАТ, ЗАКРЫТИЕ, СЕКРЕТАРЬ, ПРОДЛЕНИЕ, Шмид
, Украина
, Россия
, Польша
, Донецк
, Луганск