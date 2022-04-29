ОБСЕ закрывает специальную мониторинговую миссию в Украине (1)

НикВести 2022.04.29 12:06

11:56, 29 Апреля, 2022 Глава ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид объявили, что ОБСЕ примет немедленные меры для закрытия Специальной мониторинговой миссии в Украине. Об этом говорится в пресс-релизе организации. Соответствующее решение было принято после того, как 31 марта 2022 года Россия не дала продолжить действие мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.