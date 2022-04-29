"Российский концлагерь среди руин". Зеленский - о том, что оккупанты сделали с Мариуполем (3)

Новое Время 2022.04.29 22:46

29 апреля, 22:37 Церковь в Мариуполе, поврежденная российскими обстрелами, 28 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko) Президент Владимир Зеленский в новом обращении рассказал, как российские оккупанты уничтожают города на Донбассе и устроили концлагерь посреди руин в Мариуполе. Война России против Украины - главные события 29 апреля "На Донбассе оккупанты делают все, чтобы уничтожить какую-либо жизнь на