"Российский концлагерь среди руин". Зеленский - о том, что оккупанты сделали с Мариуполем (3)

Новое Время 2022.04.29 22:46
29 апреля, 22:37
Церковь в Мариуполе, поврежденная российскими обстрелами, 28 апреля 2022
года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Президент Владимир Зеленский в новом обращении рассказал, как российские
оккупанты уничтожают города на Донбассе и устроили концлагерь посреди руин
в Мариуполе.
Война России против Украины - главные события 29 апреля
"На Донбассе оккупанты делают все, чтобы уничтожить какую-либо жизнь на
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