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Фокус: Украина

"Российский концлагерь среди руин". Зеленский - о том, что оккупанты сделали с Мариуполем

"Российский концлагерь среди руин". Зеленский - о том, что оккупанты сделали с Мариуполем (3)

Новое Время 2022.04.29 22:46
29 апреля, 22:37 Церковь в Мариуполе, поврежденная российскими обстрелами, 28 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko) Президент Владимир Зеленский в новом обращении рассказал, как российские оккупанты уничтожают города на Донбассе и устроили концлагерь посреди руин в Мариуполе. Война России против Украины - главные события 29 апреля "На Донбассе оккупанты делают все, чтобы уничтожить какую-либо жизнь на
ДОНБАСС, ЛИСИЧАНСК, СЕВЕРОДОНЕЦК, СЛАВЯНСК, РАЗВЕДКА, ПОТЕРЯ, Зеленский, Россия, Украина, Луганск, Донецк, Великобритания, Харьков
2022.04.30 (3)

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