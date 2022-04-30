Польша поставила Украине более 200 танков Т-72. Этого хватит для формирования двух бригад (9)

Известия в Украине 2022.04.30 09:43

2022-04-30 09:00 Польша поставила Украине более 200 танков Т-72 и несколько десятков БМП стоимостью 1,5 млрд евро с начала полномасштабного вторжения, сообщает Polskie Radio. Уточняется, что Польша предоставила Украине достаточное количество танков для формирования двух танковых бригад. Polskie Radio отмечает, что на вооружении в Польше насчитывалось почти 400 танков Т-72.

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