Ракетный удар по жилому дому в Киеве: погибшей оказалась известная журналистка (5)

Апостроф 2022.04.29 18:00
пятница, 29 апреля 2022, 13:23
Во время обстрела Шевченковского района Киева, в четверг вечером 28 апреля,
погибла известная журналистка "Радио Свобода" Вера Гирич.
Об этом написал ее коллега Александр Демченко на Facebook-странице.
Он опубликовал автомобиль журналистки, на котором она возила пару лет назад
своих коллег в Немешаево и рассказывала, как искать информацию на
оккупированных территориях.
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