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Фокус: Украина

Ракетный удар по жилому дому в Киеве: погибшей оказалась известная журналистка (5)

Апостроф 2022.04.29 18:00
пятница, 29 апреля 2022, 13:23 Во время обстрела Шевченковского района Киева, в четверг вечером 28 апреля, погибла известная журналистка "Радио Свобода" Вера Гирич. Об этом написал ее коллега Александр Демченко на Facebook-странице. Он опубликовал автомобиль журналистки, на котором она возила пару лет назад своих коллег в Немешаево и рассказывала, как искать информацию на оккупированных территориях.
ВЕРА, ЖУРНАЛИСТКА, КИЕВ, РАДИО, ДЕМЧЕНКО, СВОБОДА, Гирич, Демченко, Киев, Россия, Украина
2022.04.30 (5)

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