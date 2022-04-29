Ракетный удар по жилому дому в Киеве: погибшей оказалась известная журналистка (5)

Апостроф 2022.04.29 18:00

пятница, 29 апреля 2022, 13:23 Во время обстрела Шевченковского района Киева, в четверг вечером 28 апреля, погибла известная журналистка "Радио Свобода" Вера Гирич. Об этом написал ее коллега Александр Демченко на Facebook-странице. Он опубликовал автомобиль журналистки, на котором она возила пару лет назад своих коллег в Немешаево и рассказывала, как искать информацию на оккупированных территориях.

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