Лукашенко заявил, что соседние страны не пускают своих граждан в Беларусь, чтобы не видели, что белорусы нормально живут (4)

Повінь.com.ua 2022.04.30 02:16
30.04.2022
Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что соседние страны не
дают своим гражданам воспользоваться безвизовым въездом в Беларусь, чтобы
люди не видели, что белорусы "нормально живут".
Об этом он сказал в разговоре с жителями Чечерска в Гомельской области.
"Открыли границу для них перед католической Пасхой, и Радуница через
несколько дней.
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