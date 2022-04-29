Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Лукашенко заявил, что соседние страны не пускают своих граждан в Беларусь, чтобы не видели, что белорусы нормально живут

Лукашенко заявил, что соседние страны не пускают своих граждан в Беларусь, чтобы не видели, что белорусы нормально живут (4)

Повінь.com.ua 2022.04.30 02:16
30.04.2022 Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что соседние страны не дают своим гражданам воспользоваться безвизовым въездом в Беларусь, чтобы люди не видели, что белорусы "нормально живут". Об этом он сказал в разговоре с жителями Чечерска в Гомельской области. "Открыли границу для них перед католической Пасхой, и Радуница через несколько дней.
ЛУКАШЕНКО, БЕЛАРУСЬ, ДИКТАТУРА, СОЛЬ, БОГ, БЕЛОРУС, Лукашенко, Беларусь, Польша, Латвия, Гомель, Украина, Россия
2022.04.30 (4)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022