30 апреля 2022, 10:35 В Николаевской области предотвратили попытку захвата Южно-Украинской АЭС оккупантами (27)

Dialog.ua 2022.04.30 11:25

Украинской армии не только удалось предотвратить захват АЭС в Николаевской области, но и раскрыть тайник оккупантов. 29 апреля полиция Николаевщины задержала трех солдат армии РФ, которые были частью группы, имевшей задачу захватить Южно-Украинскую АЭС. Об этом сообщило Оперативное командование "Юг" на своей странице в Facebook. В Николаевской области указанная угроза оказалась не последней.