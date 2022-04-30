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Фокус: Украина

30 апреля 2022, 10:35 В Николаевской области предотвратили попытку захвата Южно-Украинской АЭС оккупантами (27)

Dialog.ua 2022.04.30 11:25
Украинской армии не только удалось предотвратить захват АЭС в Николаевской области, но и раскрыть тайник оккупантов. 29 апреля полиция Николаевщины задержала трех солдат армии РФ, которые были частью группы, имевшей задачу захватить Южно-Украинскую АЭС. Об этом сообщило Оперативное командование "Юг" на своей странице в Facebook. В Николаевской области указанная угроза оказалась не последней.
КОРНЕТ, ГРАНАТОМЕТ, ТАЙНИК, НИКОЛАЕВ, ОККУПАНТ, ОСМОТР, Россия, Украина, Херсон, Одесса, Молдова
2022.04.30 (27)

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