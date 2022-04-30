30 апреля 2022, 10:35 В Николаевской области предотвратили попытку захвата Южно-Украинской АЭС оккупантами (27)

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- 30 Апреля, 2022 Под Николаевом нашли схрон российских диверсантов : Маю право 11:55
- В Николаеве готовился теракт - правоохранители нашли схрон с гранатометами производства РФ : Измаил вечерний 11:43
- В Николаеве готовили теракты : УСИ Одесса 11:28
- 30 апреля 2022, 10:35 В Николаевской области предотвратили попытку захвата Южно-Украинской АЭС оккупантами : Dialog.ua 11:25
- В Николаевской области задержаны военные РФ, которые пытались захватить Пивденноукраинскую АЭС - СБУ : Гордон 11:06
- Враг продолжает нагнетать в Приднестровье и готовил теракт в Николаеве : Odessit.in.ua 10:33
- Российская ДРГ готовила теракт в Николаеве: обнаружен схрон боеприпасов : Шиповник.ua 10:30
- Под Николаевом выявили схрон российских диверсантов : Николаевский центр журналистских расследований 10:06
- Враг продолжает нагнетать в Приднестровье и готовил теракт в Николаеве : Одесская Правда 09:17
- На Николаещине задержали российских военных, которые пытались захватить АЭС : MY.UA 09:15
- Враг продолжает нагнетать в Приднестровье и готовил теракт в Николаеве : Одесса-Медиа 09:09
- На юге Украины ВСУ поразили 23 цели противника и ликвидировали 16 вражеских солдат : Новости N 09:07
- Под Николаевом нашли схрон российских диверсантов - они готовили теракты : НикВести 09:06
- На Николаещине задержали российских военных, которые пытались захватить АЭС : NewsMir.info 09:04
- 30 апреля, 08:54 В Николаеве готовился теракт - правоохранители нашли схрон с гранатометами производства рф : Думская.net 09:03
- На Николаещине задержали российских военных, которые пытались захватить АЭС : Укринформ 09:01
- 30-Apr-2022 06:08 Возле Николаева обнаружили хранилище с противотанковым вооружением - ОК "Юг" : Южная правда 08:27
- В Николаевской области поймали орков, готовящихся захватить Южноукраинскую АЭС : Новости N 07:07
- Диверсанты готовили в Николаеве теракт - в тайнике обнаружен ЗРК "Корнет" и другое оружие, - ОК "Юг" (ВИДЕО) : Iнше ТВ 06:36
- Российская ДРГ готовила теракт в Николаеве: обнаружен схрон боеприпасов : ZN,UA 05:16
- Возле Николаева обнаружили хранилище с противотанковым вооружением - ОК "Юг" : ОстроВ 03:40
- Оперативное командование "Юг": российская ДРГ готовила в Николаеве теракты : Одесский Наблюдатель 03:01
- Возле Николаева нашли тайник противотанкового оружия ДРГ, которая планировала в городе теракты : 24 канал 03:00
- На юге Украины ВСУ поразили 23 цели противника и ликвидировали 16 вражеских солдат : РБК-Україна 02:16
- Оперативное командование "Юг": российская ДРГ готовила в Николаеве теракты : Odessa Online 02:09
- 01:13 30.04.2022 На Николаевщине задержаны российские военные, пытавшиеся захватить Южноукраинскую АЭС - ОК "Юг" : Интерфакс-Україна 01:30
- В Николаеве вражеская ДРГ планировала совершить теракты : УНИАН 01:15