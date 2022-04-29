В Одессе вводят "затяжной" комендантский час (9)

Новини Live 2022.04.29 18:07

29 апреля 17:38 На другой территории одесской области режим комендантского часа остается без изменений В Одессе решили ввести "затяжной" комендантский час. Об этом сообщает Одесская ОВА. " Распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко, только на территории города Одесса введен комендантский час с 22 часов 00 минут 1 мая 2022 года до 05 часов 00 минут 3 мая 2022 года ", - говорится в сообщении.