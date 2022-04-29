В Одессе вводят "затяжной" комендантский час (9)

2022.04.30 (9)2022.04.29 (81) →
- В Одессе вводят долгий комендантский час : СтройОбзор 10:35
- 5 минут назад Одесса получила новые комплексы ПВО : Дело.ua 10:33
- В Одессе ввели комендантский час на весь день 2 мая : Kherson.life 09:59
- В Одессе вводят "затяжной" комендантский час : Деловой Славянск 09:31
- Движение поездов в продленный комендантский час в Одессе: что изменится? : Утренний город 08:44
- 30 апреля, 07:01 Одесская железная дорога остановит движение поездов на время "долгого" комендантского часа : Думская.net 07:03
- В Одессе на три дня отменят движение поездов и закроют вокзал : Gazeta.ua 06:44
- Железнодорожное соединение с Одессой закроют на несколько дней : Obozrevatel 03:16
- В Одессу три дня не будут ходить поезда - "Укрзалізниця" отменила все рейсы : Телеканал "Дом" 00:45