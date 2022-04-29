Перестрелка чеченцев с бурятами: Арестович рассказал, кто победил в битве за награбленное (13)

УНИАН 2022.04.29 23:45

Иван Бойко 23:16, 29.04.22 В перестрелке участвовали около 100 человек. Перестрелка чеченцев с бурятами: Арестович рассказал, кто победил в битве за награбленное / иллюстация REUTERS Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал об итогах перестрелки между бурятами и чеченцами в Херсонской области. Об этом шла речь в эфире "Фейгин Live". "Буряты с "кадыровцами" в Чернобаевке пострелялись.

БУРЯТ, ЧЕЧЕНЕЦ, ПЕРЕСТРЕЛКА, ОККУПАНТ, ТЫЛ, НЕРАВНОПРАВИЕ, Россия, Херсон, Украина, Запорожье