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Фокус: Украина

Перестрелка чеченцев с бурятами: Арестович рассказал, кто победил в битве за награбленное (13)

УНИАН 2022.04.29 23:45
Иван Бойко 23:16, 29.04.22 В перестрелке участвовали около 100 человек. Перестрелка чеченцев с бурятами: Арестович рассказал, кто победил в битве за награбленное / иллюстация REUTERS Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал об итогах перестрелки между бурятами и чеченцами в Херсонской области. Об этом шла речь в эфире "Фейгин Live". "Буряты с "кадыровцами" в Чернобаевке пострелялись.
БУРЯТ, ЧЕЧЕНЕЦ, ПЕРЕСТРЕЛКА, ОККУПАНТ, ТЫЛ, НЕРАВНОПРАВИЕ, Россия, Херсон, Украина, Запорожье
2022.04.30 (13)

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