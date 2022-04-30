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Бензин вскоре появится на АЗС, но по другой цене

Бензин вскоре появится на АЗС, но по другой цене (18)

Одесса News 2022.04.30 15:10
30.04.2022 14:19 Обновлено: 30.04.2022 10:3010:30 Украинское правительство работает над ликвидацией дефицита топлива на автозаправках, проблема будет решена в течение недели. Об этом 29 апреля сообщила в Facebook первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко. "Правительство с начала войны через Минэнерго и Минэкономики ежедневно сотрудничает с операторами рынка для обеспечения населения и предприятий
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2022.04.30 (18)

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