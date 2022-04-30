Бензин вскоре появится на АЗС, но по другой цене (18)

- Дефицит топлива на АЗС: что происходит на рынке и как вырастут цены : Апостроф 19:30
- Бензин вскоре появится на АЗС, но по другой цене : Одесса News 15:10
- Дефицит нефтепродуктов исчезнет через неделю при незначительном подорожании, - Минэкономики : Повінь.com.ua 14:16
- В Минэкономике рассказали, когда закончится дефицит горючего на заправках : Новое Время 14:01
- Польская компания заинтересована во вхождении на украинский рынок АЗС - Зеленский : Finance.UA 11:32
- 30 апреля 2022, 00:01 Проблему дефицита горючего правительство решит в течение одной-двух недель, - Зеленский : LB.ua 11:08
- В Кабмине обещают быстро ликвидировать дефицит топлива : Всеукраинские вести 09:52
- Дефицит нефтепродуктов будет ликвидирован за неделю при незначительном их удорожании - первый вице-премьер : Экономика от Пророка 09:35
- Проблему дефицита горючего в Украине власти должны решить в течение максимум двух недель, - Зеленский : Факти 08:34
- Проблема с дефицитом горючего решается. Будем брать в ЕС, - Зеленский : ДнепрCity.net 03:33
- Проблема с дефицитом горючего решается. Будем брать в ЕС, - Зеленский : FinOboz 03:32
- Минэкономики прокомментировало дефицит топлива в Украине : World News 02:36
- Дефицит горючего в Украине обещают ликвидировать в ближайшие 7 дней: но цены могут возрасти : GlavPost.Com 02:35
- Минэкономики прокомментировало дефицит топлива в Украине : Хвиля 00:36
- Украина готова разорвать ряд договоренностей с Россией : Obozrevatel 00:16
- Нехватка бензина в Украине: в Кабмине объяснили, когда ликвидируют дефицит : MY.UA 00:16
- Нехватка бензина в Украине: в Кабмине объяснили, когда ликвидируют дефицит : Апостроф 00:15
- Максимум две недели: Президент сказал, когда наладятся поставки топлива в Украину : NewsMir.info 00:04