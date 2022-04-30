Счет на миллиарды долларов: специалисты назвали стоимость всех выпущенных ракет по Украине (26)

- У россии заканчиваются запасы высокоточного оружия - Financial Times : Инфорпост 18:40
- 30 апреля 2022, 17:29 Запасы истощаются: РФ столкнулась с дефицитом высокоточных ракет : Dialog.ua 18:25
- У России заканчиваются запасы высокоточного оружия,- Financial Times : World News 17:36
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- У России заканчиваются запасы высокоточного оружия,- Financial Times : Хвиля 16:36
- Россия столкнулась с нехваткой высокоточных ракет : Спектр Новости 16:32
- У РФ не хватает высокоточных ракет: Financial Times написала о переброске "Калибров" из других частей страны : Obozrevatel 15:46
- В России запасы управляемых ракет тают - СМИ : Gazeta.ua 15:45
- Пополнить запасы высокоточных ракет из-за санкций и проблем в оборонпроме для РФ сейчас довольно сложно : Front News International 15:34
- В РФ наблюдается нехватка высокоточных ракет: оружие перебрасывают с места на место : УНИАН 14:15
- России приходится перебрасывать в Украину управляемые ракеты, запасы тают - FT : Главное 13:36
- России не хватает высокоточных ракет, их перебрасывают с других стратегических направлений - FT : Главред 13:36
- России приходится перебрасывать в Украину управляемые ракеты, запасы тают - FT : Українська правда 12:40
- 30 апреля 2022 08:12 Выпущенные по Украине ракеты стоили РФ не менее 7,5 миллиарда долларов - Forbes : Экономика.com.ua 12:35
- Россия столкнулась с нехваткой высокоточных ракет : FaceNews 12:15
- Счет на миллиарды: стало известно, в какую копейку "влетела" РФ, запуская ракеты по Украине : Главред 12:06
- Счет на миллиарды долларов: специалисты назвали стоимость всех выпущенных ракет по Украине : Апостроф 11:45
- Россия выпустила по Украине ракет на сумму более $7 миллиардов : Lenta.ua 11:38
- Выпущенные по Украине ракеты стоили РФ не менее 7,5 миллиарда долларов - Forbes : Finance.UA 09:32
- Российская армия высыпала на головы украинцев ракет на $7,5 млрд : ZpTown 08:41
- рф потратила $7,5 миллиардов, чтобы выпустить по Украине 1300 ракет : Преступности.нет 08:40
- Оккупанты выпустили по Украине ракет на сумму в 7,5 миллиардов долларов : Новое Время 05:31
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- РФ за время войны выпустила по Украине 1300 ракет, что стоило агрессору не менее $7,5 млрд, - Forbes : ОстроВ 00:10
- россия выпустила по Украине ракет на 7,5 миллиарда долларов, - Forbes : Новини Live 00:07