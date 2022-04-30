Счет на миллиарды долларов: специалисты назвали стоимость всех выпущенных ракет по Украине (26)

Апостроф 2022.04.30 11:45

суббота, 30 апреля 2022, 11:37 С начала войны Россия выпустила по Украине более 1300 ракет, что стоит около 7,5 миллиарда долларов. Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр, информирует Forbes. Учитывая, что при подсчетах количества ракет учитывались лишь те случаи, когда было известно класс выпущенного оружия, можно предположить, что их количество было значительно больше.

РАКЕТА, КАЛИБР, УКРАИНА, КЛАСС, ИСКАНДЕР, РОССИЯ, Украина, Россия, Индия, Москва, Санкт-Петербург, США, Киев