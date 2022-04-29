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Фокус: Украина

Что будет с ценой на газ для украинцев: в правительстве объяснили (12)

ТСН.ua 2022.04.29 19:16
19:05, 29.04.22 2 мин Цена на газ в ближайшем будущем не изменится и останется на уровне 8 грн за куб. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль подчеркнул, что сегодня стабильная работа энергетического сектора остается приоритетной задачей для государства. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. "Сегодня принимаем решение о том, что цены на газ для людей остаются без изменений.
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2022.04.30 (12)

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